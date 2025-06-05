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Strawberry In Bloom السعر(BERRYETH)

USD

مخطط أسعار Strawberry In Bloom (BERRYETH) المباشر

$0.007208
$0.007208$0.007208
-34.83%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BERRYETH

السعر الحالي لـ Strawberry In Bloom (BERRYETH) اليوم هو 0.007208 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BERRYETH إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Strawberry In Bloom:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 71.82K USD
- تغير سعر Strawberry In Bloom خلال اليوم هو -34.83%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BERRYETH أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Strawberry In Bloom لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0038523-34.83%
30 يوم$ +0.002208+44.16%
60 يوم$ +0.002208+44.16%
90 يوم$ +0.002208+44.16%
تغير سعر Strawberry In Bloom اليوم

سجل اليوم BERRYETH تغيرًا $ -0.0038523 (-34.83%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Strawberry In Bloom لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.002208 (+44.16%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Strawberry In Bloom لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BERRYETH تغييرًا في $ +0.002208 (+44.16%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Strawberry In Bloom لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.002208 (+44.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BERRYETH معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Strawberry In Bloom: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.005179
$ 0.005179$ 0.005179

$ 0.0145
$ 0.0145$ 0.0145

$ 0.02768
$ 0.02768$ 0.02768

-0.52%

-34.83%

+187.62%

BERRYETH معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 71.82K
$ 71.82K$ 71.82K

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ما هو Strawberry In Bloom ( BERRYETH )

$BERRYETH هي عملة مشفرة مرتبطة بكتاب مات فوري الجديد فراولة مزهرة، والذي يتميز بشخصية بيبي الأنثوية. تهدف هذه العملة إلى الترويج لهذه الشخصية وجذب اهتمام المعجبين.

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توقع سعر Strawberry In Bloom

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Strawberry In Bloom، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BERRYETH؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارStrawberry In Bloom.

سجل أسعار Strawberry In Bloom

يوفر تتبع مسار سعر BERRYETH معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BERRYETH. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Strawberry In Bloom.

كيفية شراء Strawberry In Bloom ( BERRYETH )

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عملة BERRYETH إلى العملات المحلية

1 BERRYETH إلى VND
189.67852
1 BERRYETH إلى AUD
A$0.01102824
1 BERRYETH إلى GBP
0.00526184
1 BERRYETH إلى EUR
0.00627096
1 BERRYETH إلى USD
$0.007208
1 BERRYETH إلى MYR
RM0.03048984
1 BERRYETH إلى TRY
0.28341856
1 BERRYETH إلى JPY
¥1.02951864
1 BERRYETH إلى RUB
0.57116192
1 BERRYETH إلى INR
0.61887888
1 BERRYETH إلى IDR
Rp118.16391552
1 BERRYETH إلى KRW
9.7801748
1 BERRYETH إلى PHP
0.40098104
1 BERRYETH إلى EGP
￡E.0.35794928
1 BERRYETH إلى BRL
R$0.04058104
1 BERRYETH إلى CAD
C$0.00980288
1 BERRYETH إلى BDT
0.88038512
1 BERRYETH إلى NGN
11.38698216
1 BERRYETH إلى UAH
0.29862744
1 BERRYETH إلى VES
Bs0.699176
1 BERRYETH إلى PKR
Rs2.032656
1 BERRYETH إلى KZT
3.6775216
1 BERRYETH إلى THB
฿0.23440416
1 BERRYETH إلى TWD
NT$0.21566336
1 BERRYETH إلى AED
د.إ0.02645336
1 BERRYETH إلى CHF
Fr0.00583848
1 BERRYETH إلى HKD
HK$0.05651072
1 BERRYETH إلى MAD
.د.م0.06624152
1 BERRYETH إلى MXN
$0.13832152

Strawberry In Bloom المورد

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آلة حاسبة

المبلغ

BERRYETH
BERRYETH
USD

1 BERRYETH = 0.007208 USD

تداول

USDTBERRYETH
$0.007208
$0.007208$0.007208
-3.06%

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