التحليل الفني اليوم لـ BERA (BERA) توفر صفحة BERA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BERA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BERA أدناه. التسجيل

تغير سعر BERA (BERA) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.1466 -- -5.85% -20.11% -61.46%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BERA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BERA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع قوي بيع 17 حيادي 5 شراء 4 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : حيادي بيع 3 حيادي 5 شراء 4 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1463 0.1462 R2 0.1462 0.1462 R1 0.1462 0.1462 PP 0.1461 0.1461 S1 0.1461 0.1461 S2 0.146 0.1461 S3 0.146 0.146

إشارات السوق الخاصة بـ BERA صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 1.55M $6.15 M $4.60 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.31 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.29 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.48 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.48 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BERA صافي التدفق سعر BERAUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.03 M 0.15 2026-08-16 $0.13 M 0.15 2026-08-15 $0.11 M 0.15 2026-08-14 -$0.05 M 0.14 2026-08-13 -$0.05 M 0.14 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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