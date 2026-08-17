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المزيد عن BERA

معلومات سعر BERA

ما هو BERA

الوثيقة البيضاء لـ BERA

الموقع الرسمي لـ BERA

اقتصاد توكن BERA

توقعات سعر BERA

سجل BERA

دليل شراء BERA

محول عملة BERA إلى الفيات

عقود BERA الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ BERA (BERA)

التحليل الفني اليوم لـ BERA (BERA)

توفر صفحة BERA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BERA، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BERA أدناه.

تغير سعر BERA (BERA)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1466---5.85%-20.11%-61.46%
اعرف المزيد عن سعر BERA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BERA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BERA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 17
حيادي 5
شراء 4
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 3حيادي 5شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1463
0.1462
R2
0.1462
0.1462
R1
0.1462
0.1462
PP
0.1461
0.1461
S1
0.1461
0.1461
S2
0.146
0.1461
S3
0.146
0.146

إشارات السوق الخاصة بـ BERA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
1.55M
$6.15 M
$4.60 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.29 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.48 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BERA

صافي التدفقسعر BERAUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.15
2026-08-16$0.13 M0.15
2026-08-15$0.11 M0.15
2026-08-14-$0.05 M0.14
2026-08-13-$0.05 M0.14

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BERA

تداول أسواق BERA (BERA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BERA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBERA
$0.1462
$0.1462$0.1462
-0.40%
388.08K (USDT)
/USDCBERA
$0.1463
$0.1463$0.1463
-0.33%
372.80K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BERA إلى USD

المبلغ

BERA
BERA
USD
USD

1 BERA = 0.1466 USD

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