شعار BDTCOIN

BDTCOIN السعر(BDTC)

USD

مخطط أسعار BDTCOIN (BDTC) المباشر

$133.473
$133.473$133.473
0.00%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BDTC

السعر الحالي لـ BDTCOIN (BDTC) اليوم هو 133.473 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 4.66B USD. يتم تحديث سعر من BDTC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق BDTCOIN:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 27.51K USD
- تغير سعر BDTCOIN خلال اليوم هو 0.00%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 34.92M USD

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BDTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BDTC.

BDTC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار BDTCOIN لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ +15.373+13.01%
60 يوم$ +83.473+166.94%
90 يوم$ +83.473+166.94%
تغير سعر BDTCOIN اليوم

سجل اليوم BDTC تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BDTCOIN لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +15.373 (+13.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BDTCOIN لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BDTC تغييرًا في $ +83.473 (+166.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BDTCOIN لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +83.473 (+166.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BDTC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار BDTCOIN: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 133.473
$ 133.473$ 133.473

$ 134.203
$ 134.203$ 134.203

$ 142.741
$ 142.741$ 142.741

0.00%

0.00%

-2.90%

BDTC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 4.66B
$ 4.66B$ 4.66B

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

34.92M
34.92M 34.92M

ما هو BDTCOIN ( BDTC )

مشروع BDTCOIN هي عملة رقمية حصرية بمعيار الذهب تُحدث ثورة في القطاع المالي العالمي، حيث تضم العديد من الجهات المالية، وسلسلة كتل ديناميكية متطورة مبنية على بروتوكولات مقاومة للحوسبة الكمية، ونظام تمويل لامركزي. صُممت BDTCOIN لخدمة القطاعين الخاص والعام، مُلبيةً بذلك مجموعة واسعة من التطبيقات. توفر BDTCOIN للمستخدمين الأفراد مستوى عالٍ من الخصوصية، مما يضمن سرية المعاملات الشخصية وأمنها من المراقبة. أما في المجال العام، فيمكن لـ BDTCOIN إحداث ثورة في كيفية تعامل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مع المعاملات من خلال تقليل التأخيرات البيروقراطية وزيادة الشفافية عند الضرورة. تجعل هذه الميزة المزدوجة BDTCOIN عملة رقمية متعددة الاستخدامات، مصممة لتلبية احتياجات متنوعة والتكيف مع مختلف السيناريوهات، مما يُعزز كفاءة وأمان التبادلات الرقمية في مختلف مجالات الاستخدام.

متوفر BDTCOIN على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BDTCOIN الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BDTCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول BDTCOIN على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BDTCOIN سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر BDTCOIN

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل BDTCOIN، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BDTC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBDTCOIN.

سجل أسعار BDTCOIN

يوفر تتبع مسار سعر BDTC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BDTC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار BDTCOIN.

كيفية شراء BDTCOIN ( BDTC )

هل تبحث عن كيفية شراء BDTCOIN؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء BDTCOIN على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BDTC إلى العملات المحلية

1 BDTC إلى VND
3,512,341.995
1 BDTC إلى AUD
A$204.21369
1 BDTC إلى GBP
97.43529
1 BDTC إلى EUR
116.12151
1 BDTC إلى USD
$133.473
1 BDTC إلى MYR
RM564.59079
1 BDTC إلى TRY
5,248.15836
1 BDTC إلى JPY
¥19,063.94859
1 BDTC إلى RUB
10,576.40052
1 BDTC إلى INR
11,459.99178
1 BDTC إلى IDR
Rp2,188,081.61712
1 BDTC إلى KRW
181,102.84005
1 BDTC إلى PHP
7,425.10299
1 BDTC إلى EGP
￡E.6,628.26918
1 BDTC إلى BRL
R$751.45299
1 BDTC إلى CAD
C$181.52328
1 BDTC إلى BDT
16,302.39222
1 BDTC إلى NGN
210,856.64121
1 BDTC إلى UAH
5,529.78639
1 BDTC إلى VES
Bs12,946.881
1 BDTC إلى PKR
Rs37,639.386
1 BDTC إلى KZT
68,097.9246
1 BDTC إلى THB
฿4,340.54196
1 BDTC إلى TWD
NT$3,993.51216
1 BDTC إلى AED
د.إ489.84591
1 BDTC إلى CHF
Fr108.11313
1 BDTC إلى HKD
HK$1,046.42832
1 BDTC إلى MAD
.د.م1,226.61687
1 BDTC إلى MXN
$2,561.34687

BDTCOIN المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BDTCOIN، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب BDTCOIN الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول BDTCOIN

أهم الأخبار

كيفية مقاومة الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) في تداول العملات المشفرة

تستكشف هذه المقالة كيفية التعرف على FOMO، وكيفية مقاومته، وكيفية تحسين ذكائك العاطفي واستراتيجياتك التجارية لتحقيق النجاح على المدى الطويل في العملات المشفرة.

June 5, 2025

الاستغلال في التعدين الخفي: المعنى، كيفية عمله، وكيفية اكتشافه

يوفر هذا المقال نظرة شاملة حول الاستغلال في التعدين الخفي، موضحًا ماهيته، وكيفية عمله، وعلامات العدوى الشائعة، وخطوات عملية للاكتشاف والوقاية.

June 5, 2025

أخطاء استثمار العملات المشفرة الشائعة التي يجب على المبتدئين تجنبها

منذ إنشاء البيتكوين في عام 2009 على يد الشخص الغامض ساتوشي ناكاموتو، أصبح سوق العملات المشفرة صناعة تقدر بمليارات الدولارات. ينجذب ملايين المستثمرين حول العالم إلى إمكانيات العوائد العالية ووعد التمويل اللامركزي. ومع ذلك، فإن الاستثمار في العملات المشفرة ليس خاليًا من المخاطر، خاصة بالنسبة للمبتدئين. يقع العديد من المستثمرين الجدد ضحية لأخطاء أساسية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة أو الفرص الضائعة. تستكشف هذه المقالة أربع أخطاء حاسمة يرتكبها الوافدون الجدد: نقص المعرفة الأساسية حول العملات المشفرة، تجاهل رسوم المعاملات، التفكير على المدى القصير، والاحتفاظ بالعملات المشفرة في محافظ عبر الإنترنت. يفهم المستثمرون هذه النقاط السلبية وكيفية تجنبها

June 4, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

آلة حاسبة

المبلغ

BDTC
BDTC
USD

1 BDTC = 133.473 USD

تداول

USDTBDTC
$133.473
$133.473$133.473
0.00%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة