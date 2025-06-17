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Big Cousin السعر(BCOUSIN)

USD

مخطط أسعار Big Cousin (BCOUSIN) المباشر

$0.000928
$0.000928$0.000928
-26.34%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BCOUSIN

السعر الحالي لـ Big Cousin (BCOUSIN) اليوم هو 0.000928 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BCOUSIN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Big Cousin:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 63.63K USD
- تغير سعر Big Cousin خلال اليوم هو -26.34%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BCOUSIN أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Big Cousin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000331843-26.34%
30 يوم$ -0.002072-69.07%
60 يوم$ -0.002072-69.07%
90 يوم$ -0.002072-69.07%
تغير سعر Big Cousin اليوم

سجل اليوم BCOUSIN تغيرًا $ -0.000331843 (-26.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Big Cousin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.002072 (-69.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Big Cousin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BCOUSIN تغييرًا في $ -0.002072 (-69.07%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Big Cousin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.002072 (-69.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BCOUSIN معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Big Cousin: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.000877
$ 0.000877$ 0.000877

$ 0.001493
$ 0.001493$ 0.001493

$ 0.009488
$ 0.009488$ 0.009488

-0.54%

-26.34%

-80.57%

BCOUSIN معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 63.63K
$ 63.63K$ 63.63K

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ما هو Big Cousin ( BCOUSIN )

"Big Cousin" هو لقب ودود يستخدمه المجتمع الناطق باللغة الصينية للإشارة إلى CZ.

متوفر Big Cousin على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Big Cousin الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

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توقع سعر Big Cousin

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Big Cousin، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BCOUSIN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBig Cousin.

سجل أسعار Big Cousin

يوفر تتبع مسار سعر BCOUSIN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BCOUSIN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Big Cousin.

توكنوميكس Big Cousin (BCOUSIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Big Cousin (BCOUSIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BCOUSIN والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Big Cousin ( BCOUSIN )

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عملة BCOUSIN إلى العملات المحلية

1 BCOUSIN إلى VND
24.42032
1 BCOUSIN إلى AUD
A$0.00142912
1 BCOUSIN إلى GBP
0.00068672
1 BCOUSIN إلى EUR
0.00080736
1 BCOUSIN إلى USD
$0.000928
1 BCOUSIN إلى MYR
RM0.00393472
1 BCOUSIN إلى TRY
0.03667456
1 BCOUSIN إلى JPY
¥0.13481984
1 BCOUSIN إلى RUB
0.07283872
1 BCOUSIN إلى INR
0.08024416
1 BCOUSIN إلى IDR
Rp15.21311232
1 BCOUSIN إلى KRW
1.27647328
1 BCOUSIN إلى PHP
0.05270112
1 BCOUSIN إلى EGP
￡E.0.0465392
1 BCOUSIN إلى BRL
R$0.00509472
1 BCOUSIN إلى CAD
C$0.00126208
1 BCOUSIN إلى BDT
0.11343872
1 BCOUSIN إلى NGN
1.4320896
1 BCOUSIN إلى UAH
0.03853984
1 BCOUSIN إلى VES
Bs0.094656
1 BCOUSIN إلى PKR
Rs0.26288384
1 BCOUSIN إلى KZT
0.48132576
1 BCOUSIN إلى THB
฿0.03026208
1 BCOUSIN إلى TWD
NT$0.02743168
1 BCOUSIN إلى AED
د.إ0.00340576
1 BCOUSIN إلى CHF
Fr0.00075168
1 BCOUSIN إلى HKD
HK$0.00727552
1 BCOUSIN إلى MAD
.د.م0.00845408
1 BCOUSIN إلى MXN
$0.017632

Big Cousin المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Big Cousin، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

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BCOUSIN
USD
USD

1 BCOUSIN = 0.000928 USD

تداول

USDTBCOUSIN
$0.000928
$0.000928$0.000928
-28.01%

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