توكنوميكس Based Pepe (BASEDPEPE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Based Pepe (BASEDPEPE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Based Pepe (BASEDPEPE) Based Pepe هي عملة BASE مميزة تركز على شخصية Pepe the Frog الشهيرة. تستفيد Based Pepe من سرعة وتكلفة معاملات BASE المنخفضة لتوفير عملة مميزة لجمهور التجزئة الذين هم من المعجبين الحقيقيين بشخصية Pepe the Frog الأصلية من Boy's Club، والتي ابتكرها في الأصل Matt Furie. الموقع الرسمي: https://basedpepe.vip/ الوثيقة البيضاء: https://basedpepe.vip/wp-content/uploads/Whitepepe.pdf مستكشف الكتل: https://basescan.org/token/0x52b492a33E447Cdb854c7FC19F1e57E8BfA1777D اشتر BASEDPEPE الآن!

توكنوميكس Based Pepe (BASEDPEPE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Based Pepe (BASEDPEPE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: -- -- -- العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): -- -- -- أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 $ 0.00000043997 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 $ 0.000000000091127145 السعر الحالي: $ 0.00000004372 $ 0.00000004372 $ 0.00000004372 معرفة المزيد عن سعر Based Pepe (BASEDPEPE)

توكنوميكس Based Pepe (BASEDPEPE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Based Pepe (BASEDPEPE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BASEDPEPE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BASEDPEPE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BASEDPEPE، استكشف السعر المباشر لتوكن BASEDPEPE!

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