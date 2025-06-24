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BASEDD House السعر(BASEDD)

USD

مخطط أسعار BASEDD House (BASEDD) المباشر

$0.003934
$0.003934$0.003934
-4.35%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BASEDD

السعر الحالي لـ BASEDD House (BASEDD) اليوم هو 0.003934 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BASEDD إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق BASEDD House:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 56.99K USD
- تغير سعر BASEDD House خلال اليوم هو -4.35%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BASEDD أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار BASEDD House لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00017891-4.35%
30 يوم$ +0.001934+96.70%
60 يوم$ +0.001934+96.70%
90 يوم$ +0.001934+96.70%
تغير سعر BASEDD House اليوم

سجل اليوم BASEDD تغيرًا $ -0.00017891 (-4.35%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BASEDD House لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.001934 (+96.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BASEDD House لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BASEDD تغييرًا في $ +0.001934 (+96.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BASEDD House لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.001934 (+96.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BASEDD معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار BASEDD House: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.002287
$ 0.002287$ 0.002287

$ 0.005287
$ 0.005287$ 0.005287

$ 0.006898
$ 0.006898$ 0.006898

-5.12%

-4.35%

+96.70%

BASEDD معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 56.99K
$ 56.99K$ 56.99K

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ما هو BASEDD House ( BASEDD )

$BASEDD هو توكن أطلقه @SolJakey ويديره @SUPERBASEDD، ويجمع بين البث المباشر واقتصاد التوكن الخاص بالمبدعين. يمكن للمستخدمين سكّ التوكن على pump.fun، والبث المباشر، والتنافس على basedd.house للحصول على فرصة ربح $BASEDD. @SUPERBASEDD هو مشروع فريد من نوعه قائم على سولانا، يجمع بين نشر العملات المشفرة، وجمع التبرعات من الرموز غير القابلة للاستبدال، وجمع الأعمال الفنية الرقمية.

متوفر BASEDD House على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BASEDD House الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BASEDDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BASEDD House سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر BASEDD House

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل BASEDD House، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BASEDD؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBASEDD House.

سجل أسعار BASEDD House

يوفر تتبع مسار سعر BASEDD معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BASEDD. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار BASEDD House.

توكنوميكس BASEDD House (BASEDD)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس BASEDD House (BASEDD) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BASEDD والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء BASEDD House ( BASEDD )

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عملة BASEDD إلى العملات المحلية

1 BASEDD إلى VND
103.52321
1 BASEDD إلى AUD
A$0.00601902
1 BASEDD إلى GBP
0.00287182
1 BASEDD إلى EUR
0.00338324
1 BASEDD إلى USD
$0.003934
1 BASEDD إلى MYR
RM0.01668016
1 BASEDD إلى TRY
0.15586508
1 BASEDD إلى JPY
¥0.5696432
1 BASEDD إلى RUB
0.30830758
1 BASEDD إلى INR
0.33804862
1 BASEDD إلى IDR
Rp64.49179296
1 BASEDD إلى KRW
5.35236436
1 BASEDD إلى PHP
0.2236479
1 BASEDD إلى EGP
￡E.0.1968967
1 BASEDD إلى BRL
R$0.021637
1 BASEDD إلى CAD
C$0.00538958
1 BASEDD إلى BDT
0.48077414
1 BASEDD إلى NGN
6.08975332
1 BASEDD إلى UAH
0.16412648
1 BASEDD إلى VES
Bs0.405202
1 BASEDD إلى PKR
Rs1.12012782
1 BASEDD إلى KZT
2.03411404
1 BASEDD إلى THB
฿0.1284451
1 BASEDD إلى TWD
NT$0.11597432
1 BASEDD إلى AED
د.إ0.01443778
1 BASEDD إلى CHF
Fr0.0031472
1 BASEDD إلى HKD
HK$0.03084256
1 BASEDD إلى MAD
.د.م0.03576006
1 BASEDD إلى MXN
$0.07482468
1 BASEDD إلى PLN
0.0143591

BASEDD House المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ BASEDD House، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

BASEDD
BASEDD
USD
USD

1 BASEDD = 0.003934 USD

تداول

USDTBASEDD
$0.003934
$0.003934$0.003934
+61.82%

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