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المزيد عن BASED

معلومات سعر BASED

ما هو BASED

الوثيقة البيضاء لـ BASED

الموقع الرسمي لـ BASED

اقتصاد توكن BASED

توقعات سعر BASED

سجل BASED

دليل شراء BASED

محول عملة BASED إلى الفيات

عقود BASED الفورية

BASED عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Based (BASED)

التحليل الفني اليوم لـ Based (BASED)

توفر صفحة Based تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BASED، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Based أدناه.

تغير سعر Based (BASED)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07966--+7.47%-13.60%+11.14%
اعرف المزيد عن سعر Based

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Based

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Based عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 0شراء 13
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 1شراء 4
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07992
0.07985
R2
0.07985
0.07981
R1
0.0798
0.07978
PP
0.07973
0.07973
S1
0.07968
0.07969
S2
0.07961
0.07966
S3
0.07956
0.07961

إشارات السوق الخاصة بـ Based

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.84M
$6.35 M
$7.19 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.06M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$3.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.95 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.67 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.67 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Based

صافي التدفقسعر BASEDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.02 M0.08
2026-08-16$0.05 M0.08
2026-08-15$0.12 M0.08
2026-08-14$0.02 M0.07
2026-08-13$0.15 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Based (BASED) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Based المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBASED
$0.07964
$0.07964$0.07964
+2.18%
4.22M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BASED إلى USD

المبلغ

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0.07965 USD

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