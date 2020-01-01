التحليل الفني اليوم لـ BAS (BAS) توفر صفحة BAS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BAS أدناه. التسجيل

تغير سعر BAS (BAS) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.027245 -- +1.29% -1.80% +33.16%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BAS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BAS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.027399 0.02736 R2 0.02736 0.027338 R1 0.027341 0.027324 PP 0.027302 0.027302 S1 0.027283 0.02728 S2 0.027244 0.027266 S3 0.027225 0.027244

إشارات السوق الخاصة بـ BAS صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.32M $7.11 M $8.44 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.27 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BAS صافي التدفق سعر BASUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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