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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BAS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BAS، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BAS

معلومات سعر BAS

ما هو BAS

الوثيقة البيضاء لـ BAS

الموقع الرسمي لـ BAS

اقتصاد توكن BAS

توقعات سعر BAS

سجل BAS

دليل شراء BAS

محول عملة BAS إلى الفيات

عقود BAS الفورية

BAS عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ BAS (BAS)

التحليل الفني اليوم لـ BAS (BAS)

توفر صفحة BAS تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAS، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BAS أدناه.

تغير سعر BAS (BAS)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.027245--+1.29%-1.80%+33.16%
اعرف المزيد عن سعر BAS

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BAS

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BAS عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.027399
0.02736
R2
0.02736
0.027338
R1
0.027341
0.027324
PP
0.027302
0.027302
S1
0.027283
0.02728
S2
0.027244
0.027266
S3
0.027225
0.027244

إشارات السوق الخاصة بـ BAS

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.32M
$7.11 M
$8.44 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.10 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.27 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BAS

صافي التدفقسعر BASUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق BAS (BAS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BAS المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAS
$0.027245
$0.027245$0.027245
+7.55%
3.30M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BAS إلى USD

المبلغ

BAS
BAS
USD
USD

1 BAS = 0.027245 USD

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