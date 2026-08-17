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المزيد عن BARD

معلومات سعر BARD

ما هو BARD

الوثيقة البيضاء لـ BARD

الموقع الرسمي لـ BARD

اقتصاد توكن BARD

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التحليل الفني اليوم لـ Lombard (BARD)

التحليل الفني اليوم لـ Lombard (BARD)

توفر صفحة Lombard تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BARD، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lombard أدناه.

تغير سعر Lombard (BARD)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1073---5.22%-13.12%-52.49%
اعرف المزيد عن سعر Lombard

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lombard

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lombard عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1075
0.1074
R2
0.1074
0.1073
R1
0.1073
0.1073
PP
0.1072
0.1072
S1
0.1071
0.1071
S2
0.107
0.1071
S3
0.1069
0.107

إشارات السوق الخاصة بـ Lombard

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.03M
$7.42 M
$8.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.07 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Lombard

صافي التدفقسعر BARDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.11
2026-08-16$0.07 M0.10
2026-08-15-$0.08 M0.10
2026-08-14-$0.04 M0.11
2026-08-13$0.12 M0.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Lombard (BARD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lombard المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBARD
$0.1076
$0.1076$0.1076
+3.26%
761.93K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BARD إلى USD

المبلغ

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0.1073 USD

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