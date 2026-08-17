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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lorenzo Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Lorenzo Protocol، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Lorenzo Protocol (BANK)

التحليل الفني اليوم لـ Lorenzo Protocol (BANK)

توفر صفحة Lorenzo Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BANK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lorenzo Protocol أدناه.

تغير سعر Lorenzo Protocol (BANK)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.03597---7.49%-49.21%+2.07%
اعرف المزيد عن سعر Lorenzo Protocol

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lorenzo Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lorenzo Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 7
حيادي 5
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 2حيادي 1شراء 11
المؤشرات الفنية:بيعبيع 5حيادي 4شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.03595
0.03594
R2
0.03594
0.03594
R1
0.03594
0.03594
PP
0.03593
0.03593
S1
0.03593
0.03593
S2
0.03592
0.03593
S3
0.03592
0.03592

إشارات السوق الخاصة بـ Lorenzo Protocol

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.08M
$8.82 M
$9.90 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.96 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.98 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.28M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$8.83 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$9.11 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Lorenzo Protocol

صافي التدفقسعر BANKUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.14 M0.04
2026-08-16$0.10 M0.04
2026-08-15-$0.12 M0.04
2026-08-14-$0.40 M0.04
2026-08-13-$0.43 M0.04

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Lorenzo Protocol

تداول أسواق Lorenzo Protocol (BANK) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Lorenzo Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBANK
$0.03597
$0.03597$0.03597
-1.98%
25.32M (USDT)
/USD1BANK
$0.03585
$0.03585$0.03585
-2.28%
1.44M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BANK إلى USD

المبلغ

BANK
BANK
USD
USD

1 BANK = 0.03597 USD

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