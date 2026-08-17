التحليل الفني اليوم لـ Lorenzo Protocol (BANK) توفر صفحة Lorenzo Protocol تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BANK، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Lorenzo Protocol أدناه. التسجيل

تغير سعر Lorenzo Protocol (BANK) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.03597 -- -7.49% -49.21% +2.07%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Lorenzo Protocol

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Lorenzo Protocol عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 7 حيادي 5 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 2 حيادي 1 شراء 11 المؤشرات الفنية : بيع بيع 5 حيادي 4 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.03595 0.03594 R2 0.03594 0.03594 R1 0.03594 0.03594 PP 0.03593 0.03593 S1 0.03593 0.03593 S2 0.03592 0.03593 S3 0.03592 0.03592

إشارات السوق الخاصة بـ Lorenzo Protocol صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.08M $8.82 M $9.90 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.96 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.98 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.28M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $8.83 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $9.11 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Lorenzo Protocol صافي التدفق سعر BANKUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.14 M 0.04 2026-08-16 $0.10 M 0.04 2026-08-15 -$0.12 M 0.04 2026-08-14 -$0.40 M 0.04 2026-08-13 -$0.43 M 0.04 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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