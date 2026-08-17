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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Banana، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Banana، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن BANANAS31

معلومات سعر BANANAS31

ما هو BANANAS31

الموقع الرسمي لـ BANANAS31

اقتصاد توكن BANANAS31

توقعات سعر BANANAS31

سجل BANANAS31

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التحليل الفني اليوم لـ Banana (BANANAS31)

التحليل الفني اليوم لـ Banana (BANANAS31)

توفر صفحة Banana تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BANANAS31، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Banana أدناه.

تغير سعر Banana (BANANAS31)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.008595--+1.61%+21.51%-14.12%
اعرف المزيد عن سعر Banana

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Banana

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Banana عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 15
حيادي 1
شراء 10
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.008588
0.008588
R2
0.008588
0.008587
R1
0.008587
0.008587
PP
0.008587
0.008587
S1
0.008586
0.008586
S2
0.008586
0.008586
S3
0.008585
0.008586

إشارات السوق الخاصة بـ Banana

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.46M
$6.63 M
$7.09 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.20 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.21 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$2.65 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$2.70 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Banana

صافي التدفقسعر BANANAS31USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M0.01
2026-08-16-$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.16 M0.01
2026-08-14$0.03 M0.01
2026-08-13-$0.06 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Banana

تداول أسواق Banana (BANANAS31) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Banana المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBANANAS31
$0.008595
$0.008595$0.008595
-2.15%
6.84M (USDT)
/USDCBANANAS31
$0.008591
$0.008591$0.008591
-2.02%
6.32M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BANANAS31 إلى USD

المبلغ

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0.008595 USD

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