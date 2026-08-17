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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Comedian، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Comedian، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ Comedian (BAN)

التحليل الفني اليوم لـ Comedian (BAN)

توفر صفحة Comedian تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BAN، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Comedian أدناه.

تغير سعر Comedian (BAN)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.07299--+0.63%+2.70%-1.81%
اعرف المزيد عن سعر Comedian

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Comedian

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Comedian عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 3
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيعبيع 8حيادي 1شراء 5
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.07316
0.07314
R2
0.07314
0.07312
R1
0.07311
0.0731
PP
0.07309
0.07309
S1
0.07306
0.07307
S2
0.07304
0.07305
S3
0.073
0.07304

إشارات السوق الخاصة بـ Comedian

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.46M
$6.10 M
$6.56 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.16 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Comedian

صافي التدفقسعر BANUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.07
2026-08-16$0.00 M0.07
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14$0.00 M0.07
2026-08-13$0.00 M0.07

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Comedian (BAN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Comedian المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTBAN
$0.07299
$0.07299$0.07299
-0.31%
794.69K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة BAN إلى USD

المبلغ

BAN
BAN
USD
USD

1 BAN = 0.07299 USD

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