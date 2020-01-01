توكنوميكس Baby Swap (BABYSWAP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby Swap (BABYSWAP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby Swap (BABYSWAP) BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. الموقع الرسمي: https://home.babyswap.finance/ الوثيقة البيضاء: https://docs.babyswap.finance/ مستكشف الكتل: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657 اشتر BABYSWAP الآن!

توكنوميكس Baby Swap (BABYSWAP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby Swap (BABYSWAP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 208.25K $ 208.25K $ 208.25K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 620.90M $ 620.90M $ 620.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 335.40K $ 335.40K $ 335.40K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.5 $ 4.5 $ 4.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 $ 0.000282555222021002 السعر الحالي: $ 0.0003354 $ 0.0003354 $ 0.0003354 معرفة المزيد عن سعر Baby Swap (BABYSWAP)

توكنوميكس Baby Swap (BABYSWAP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby Swap (BABYSWAP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYSWAP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYSWAP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYSWAP، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYSWAP!

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