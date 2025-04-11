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Baby Swap السعر(BABYSWAP)

USD

مخطط أسعار Baby Swap (BABYSWAP) المباشر

$0.001525
$0.001525$0.001525
-0.26%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BABYSWAP

السعر الحالي لـ Baby Swap (BABYSWAP) اليوم هو 0.001525 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 946.87K USD. يتم تحديث سعر من BABYSWAP إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Baby Swap:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 52.76K USD
- تغير سعر Baby Swap خلال اليوم هو -0.26%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 620.90M USD

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BABYSWAP أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Baby Swap لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000398-0.26%
30 يوم$ -0.000057-3.61%
60 يوم$ -0.00043-22.00%
90 يوم$ -0.000927-37.81%
تغير سعر Baby Swap اليوم

سجل اليوم BABYSWAP تغيرًا $ -0.00000398 (-0.26%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Baby Swap لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000057 (-3.61%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Baby Swap لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BABYSWAP تغييرًا في $ -0.00043 (-22.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Baby Swap لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000927 (-37.81%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BABYSWAP معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Baby Swap: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.001353
$ 0.001353$ 0.001353

$ 0.001604
$ 0.001604$ 0.001604

$ 4.5
$ 4.5$ 4.5

-0.20%

-0.26%

+9.47%

BABYSWAP معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 946.87K
$ 946.87K$ 946.87K

$ 52.76K
$ 52.76K$ 52.76K

620.90M
620.90M 620.90M

ما هو Baby Swap ( BABYSWAP )

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

متوفر Baby Swap على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Baby Swap الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Baby Swap سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Baby Swap

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Baby Swap، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BABYSWAP؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBaby Swap.

سجل أسعار Baby Swap

يوفر تتبع مسار سعر BABYSWAP معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BABYSWAP. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Baby Swap.

كيفية شراء Baby Swap ( BABYSWAP )

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عملة BABYSWAP إلى العملات المحلية

1 BABYSWAP إلى VND
39.102525
1 BABYSWAP إلى AUD
A$0.00242475
1 BABYSWAP إلى GBP
0.001159
1 BABYSWAP إلى EUR
0.001342
1 BABYSWAP إلى USD
$0.001525
1 BABYSWAP إلى MYR
RM0.0067405
1 BABYSWAP إلى TRY
0.057828
1 BABYSWAP إلى JPY
¥0.21885275
1 BABYSWAP إلى RUB
0.1268495
1 BABYSWAP إلى INR
0.131089
1 BABYSWAP إلى IDR
Rp25.4166565
1 BABYSWAP إلى KRW
2.16618625
1 BABYSWAP إلى PHP
0.0871995
1 BABYSWAP إلى EGP
￡E.0.078202
1 BABYSWAP إلى BRL
R$0.0089365
1 BABYSWAP إلى CAD
C$0.0021045
1 BABYSWAP إلى BDT
0.18490625
1 BABYSWAP إلى NGN
2.4244755
1 BABYSWAP إلى UAH
0.06299775
1 BABYSWAP إلى VES
Bs0.108275
1 BABYSWAP إلى PKR
Rs0.42667975
1 BABYSWAP إلى KZT
0.786473
1 BABYSWAP إلى THB
฿0.05104175
1 BABYSWAP إلى TWD
NT$0.04936425
1 BABYSWAP إلى AED
د.إ0.00559675
1 BABYSWAP إلى CHF
Fr0.00123525
1 BABYSWAP إلى HKD
HK$0.01181875
1 BABYSWAP إلى MAD
.د.م0.014152
1 BABYSWAP إلى MXN
$0.0309575

Baby Swap المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Baby Swap، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Baby Swap الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

BABYSWAP
USD

1 BABYSWAP = 0.001525 USD

تداول

USDTBABYSWAP
$0.001525
$0.001525$0.001525
+12.71%

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