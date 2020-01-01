توكنوميكس Baby BitCoin (BABYBTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Baby BitCoin (BABYBTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Baby BitCoin (BABYBTC) Baby Bitcoin ($BABYBTC) هي عملة مشفرة جديدة تركز على المجتمع مستوحاة من إرث Bitcoin ولكنها مصممة لجيل جديد من عشاق التشفير. الموقع الرسمي: https://babybtc.org/ مستكشف الكتل: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump اشتر BABYBTC الآن!

توكنوميكس Baby BitCoin (BABYBTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Baby BitCoin (BABYBTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 200.80K $ 200.80K $ 200.80K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 200.80K $ 200.80K $ 200.80K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 السعر الحالي: $ 0.0002008 $ 0.0002008 $ 0.0002008 معرفة المزيد عن سعر Baby BitCoin (BABYBTC)

توكنوميكس Baby BitCoin (BABYBTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Baby BitCoin (BABYBTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BABYBTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BABYBTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BABYBTC، استكشف السعر المباشر لتوكن BABYBTC!

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