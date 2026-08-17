التحليل الفني اليوم لـ Babylon (BABY) توفر صفحة Babylon تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ BABY، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Babylon أدناه. التسجيل

تغير سعر Babylon (BABY) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00977 -- -23.97% -22.65% -40.25%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Babylon

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Babylon عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 2 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 2 حيادي 2 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00976 0.00975 R2 0.00975 0.00975 R1 0.00975 0.00975 PP 0.00974 0.00974 S1 0.00974 0.00974 S2 0.00973 0.00974 S3 0.00973 0.00973

إشارات السوق الخاصة بـ Babylon صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.19M $5.60 M $5.41 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.17 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.11M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.36 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.25 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Babylon صافي التدفق سعر BABYUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.03 M 0.01 2026-08-16 $0.09 M 0.01 2026-08-15 $0.03 M 0.01 2026-08-14 -$0.06 M 0.01 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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