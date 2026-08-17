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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول B3 Base، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول B3 Base، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن B3

معلومات سعر B3

ما هو B3

الوثيقة البيضاء لـ B3

الموقع الرسمي لـ B3

اقتصاد توكن B3

توقعات سعر B3

سجل B3

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محول عملة B3 إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ B3 Base (B3)

التحليل الفني اليوم لـ B3 Base (B3)

توفر صفحة B3 Base تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ B3، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل B3 Base أدناه.

تغير سعر B3 Base (B3)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.000442---0.46%-19.49%-53.38%
اعرف المزيد عن سعر B3 Base

المؤشرات الفنية الخاصة بـ B3 Base

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ B3 Base عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 5
شراء 12
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 1شراء 7
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 4شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0004351
0.0004346
R2
0.0004346
0.0004343
R1
0.0004344
0.0004342
PP
0.0004339
0.0004339
S1
0.0004337
0.0004336
S2
0.0004332
0.0004335
S3
0.000433
0.0004332

إشارات السوق الخاصة بـ B3 Base

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.93M
$15.66 M
$17.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.03 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.02 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.04 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.03 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ B3 Base

صافي التدفقسعر B3USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.03 M0.00
2026-08-16-$0.01 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن B3 Base

تداول أسواق B3 Base (B3) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر B3 Base المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTB3
$0.000441
$0.000441$0.000441
+6.77%
139.74M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة B3 إلى USD

المبلغ

B3
B3
USD
USD

1 B3 = 0.000442 USD

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