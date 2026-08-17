التحليل الفني اليوم لـ B3 Base (B3) توفر صفحة B3 Base تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ B3، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل B3 Base أدناه. التسجيل

تغير سعر B3 Base (B3) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.000442 -- -0.46% -19.49% -53.38%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ B3 Base

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ B3 Base عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 9 حيادي 5 شراء 12 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 1 شراء 7 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 4 شراء 5 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0004351 0.0004346 R2 0.0004346 0.0004343 R1 0.0004344 0.0004342 PP 0.0004339 0.0004339 S1 0.0004337 0.0004336 S2 0.0004332 0.0004335 S3 0.000433 0.0004332

إشارات السوق الخاصة بـ B3 Base صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -1.93M $15.66 M $17.59 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.04 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.03 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ B3 Base صافي التدفق سعر B3USDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.03 M 0.00 2026-08-16 -$0.01 M 0.00 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 -$0.01 M 0.00 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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