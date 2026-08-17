التحليل الفني اليوم لـ BSquared Network (B2) توفر صفحة BSquared Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ B2، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BSquared Network أدناه. التسجيل

تغير سعر BSquared Network (B2) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.48452 -- +1.83% -10.47% -23.04%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BSquared Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BSquared Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 15 حيادي 2 شراء 9 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 8 حيادي 0 شراء 6 المؤشرات الفنية : بيع بيع 7 حيادي 2 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.4883 0.488 R2 0.488 0.4879 R1 0.4879 0.4878 PP 0.4876 0.4876 S1 0.4875 0.4875 S2 0.4872 0.4874 S3 0.4871 0.4872

إشارات السوق الخاصة بـ BSquared Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.73M $4.68 M $3.95 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.08 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.09 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.01M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.17 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ BSquared Network صافي التدفق سعر B2USDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.49 2026-08-16 $0.00 M 0.50 2026-08-15 $0.00 M 0.51 2026-08-14 $0.00 M 0.49 2026-08-13 $0.00 M 0.47 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق BSquared Network (B2) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BSquared Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT B2 $0.48463 $0.48463 $0.48463 -3.02% 140.04K (USDT) تداول