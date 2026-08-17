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المزيد عن B2

معلومات سعر B2

ما هو B2

الوثيقة البيضاء لـ B2

الموقع الرسمي لـ B2

اقتصاد توكن B2

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التحليل الفني اليوم لـ BSquared Network (B2)

التحليل الفني اليوم لـ BSquared Network (B2)

توفر صفحة BSquared Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ B2، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BSquared Network أدناه.

تغير سعر BSquared Network (B2)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.48452--+1.83%-10.47%-23.04%
اعرف المزيد عن سعر BSquared Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BSquared Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BSquared Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 2
شراء 9
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 8حيادي 0شراء 6
المؤشرات الفنية:بيعبيع 7حيادي 2شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.4883
0.488
R2
0.488
0.4879
R1
0.4879
0.4878
PP
0.4876
0.4876
S1
0.4875
0.4875
S2
0.4872
0.4874
S3
0.4871
0.4872

إشارات السوق الخاصة بـ BSquared Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.73M
$4.68 M
$3.95 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.09 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.18 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.17 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BSquared Network

صافي التدفقسعر B2USDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.49
2026-08-16$0.00 M0.50
2026-08-15$0.00 M0.51
2026-08-14$0.00 M0.49
2026-08-13$0.00 M0.47

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BSquared Network

تداول أسواق BSquared Network (B2) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BSquared Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTB2
$0.48463
$0.48463$0.48463
-3.02%
140.04K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة B2 إلى USD

المبلغ

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0.48452 USD

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