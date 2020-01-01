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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BUILDon، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول BUILDon، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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ما هو B

الموقع الرسمي لـ B

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التحليل الفني اليوم لـ BUILDon (B)

التحليل الفني اليوم لـ BUILDon (B)

توفر صفحة BUILDon تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ B، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل BUILDon أدناه.

تغير سعر BUILDon (B)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.15316--+7.33%+35.02%-57.56%
اعرف المزيد عن سعر BUILDon

المؤشرات الفنية الخاصة بـ BUILDon

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ BUILDon عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 15
حيادي 4
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 13حيادي 1شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 2حيادي 3شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1535
0.1534
R2
0.1534
0.1534
R1
0.1534
0.1534
PP
0.1533
0.1533
S1
0.1533
0.1533
S2
0.1532
0.1533
S3
0.1532
0.1532

إشارات السوق الخاصة بـ BUILDon

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.04M
$3.11 M
$3.15 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.31 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.28 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.27 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.28 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ BUILDon

صافي التدفقسعر BUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن BUILDon

تداول أسواق BUILDon (B) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر BUILDon المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTB
$0.15316
$0.15316$0.15316
+0.16%
560.31K (USDT)
/USD1B
$0.15304
$0.15304$0.15304
+0.01%
348.40K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة B إلى USD

المبلغ

B
B
USD
USD

1 B = 0.15315 USD

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