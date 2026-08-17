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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aztec، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aztec، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AZTEC

معلومات سعر AZTEC

ما هو AZTEC

الوثيقة البيضاء لـ AZTEC

الموقع الرسمي لـ AZTEC

اقتصاد توكن AZTEC

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التحليل الفني اليوم لـ Aztec (AZTEC)

التحليل الفني اليوم لـ Aztec (AZTEC)

توفر صفحة Aztec تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AZTEC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aztec أدناه.

تغير سعر Aztec (AZTEC)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0117---14.54%-11.30%-41.88%
اعرف المزيد عن سعر Aztec

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aztec

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aztec عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 4
حيادي 15
شراء 7
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 4حيادي 10شراء 0
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 0حيادي 5شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0117
0.0117
R2
0.0117
0.01169
R1
0.01169
0.01169
PP
0.01169
0.01169
S1
0.01168
0.01168
S2
0.01168
0.01168
S3
0.01167
0.01168

إشارات السوق الخاصة بـ Aztec

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.15M
$7.26 M
$7.41 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aztec

صافي التدفقسعر AZTECUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.01
2026-08-16-$0.03 M0.01
2026-08-15-$0.01 M0.01
2026-08-14$0.02 M0.01
2026-08-13$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Aztec

تداول أسواق Aztec (AZTEC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aztec المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAZTEC
$0.0117
$0.0117$0.0117
-1.01%
4.88M (USDT)
/USDCAZTEC
$0.01167
$0.01167$0.01167
-0.92%
4.73M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AZTEC إلى USD

المبلغ

AZTEC
AZTEC
USD
USD

1 AZTEC = 0.0117 USD

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