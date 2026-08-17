التحليل الفني اليوم لـ AWE Network (AWE) توفر صفحة AWE Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AWE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AWE Network أدناه. التسجيل

تغير سعر AWE Network (AWE) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.05945 -- +2.02% +6.16% +13.19%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AWE Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AWE Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 2 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 1 شراء 1 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0595 0.05948 R2 0.05948 0.05946 R1 0.05945 0.05945 PP 0.05943 0.05943 S1 0.0594 0.05941 S2 0.05938 0.0594 S3 0.05935 0.05938

إشارات السوق الخاصة بـ AWE Network صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.02M $1.65 M $1.63 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.04M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.14 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.18 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.02M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.32 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.30 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ AWE Network صافي التدفق سعر AWEUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.05 M 0.06 2026-08-16 -$0.16 M 0.06 2026-08-15 -$0.06 M 0.06 2026-08-14 $0.02 M 0.06 2026-08-13 -$0.01 M 0.06 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق AWE Network (AWE) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AWE Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AWE $0.05939 $0.05939 $0.05939 -7.35% 1.07M (USDT) تداول