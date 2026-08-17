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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AWE Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AWE Network، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AWE

معلومات سعر AWE

ما هو AWE

الوثيقة البيضاء لـ AWE

الموقع الرسمي لـ AWE

اقتصاد توكن AWE

توقعات سعر AWE

سجل AWE

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محول عملة AWE إلى الفيات

عقود AWE الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ AWE Network (AWE)

التحليل الفني اليوم لـ AWE Network (AWE)

توفر صفحة AWE Network تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AWE، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AWE Network أدناه.

تغير سعر AWE Network (AWE)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.05945--+2.02%+6.16%+13.19%
اعرف المزيد عن سعر AWE Network

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AWE Network

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AWE Network عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 2
شراء 8
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 1شراء 1
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0595
0.05948
R2
0.05948
0.05946
R1
0.05945
0.05945
PP
0.05943
0.05943
S1
0.0594
0.05941
S2
0.05938
0.0594
S3
0.05935
0.05938

إشارات السوق الخاصة بـ AWE Network

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.02M
$1.65 M
$1.63 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.14 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.18 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.32 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.30 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AWE Network

صافي التدفقسعر AWEUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.05 M0.06
2026-08-16-$0.16 M0.06
2026-08-15-$0.06 M0.06
2026-08-14$0.02 M0.06
2026-08-13-$0.01 M0.06

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AWE Network

تداول أسواق AWE Network (AWE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AWE Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAWE
$0.05939
$0.05939$0.05939
-7.35%
1.07M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AWE إلى USD

المبلغ

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0.05945 USD

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