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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Avantis، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Avantis، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AVNT

معلومات سعر AVNT

ما هو AVNT

الوثيقة البيضاء لـ AVNT

الموقع الرسمي لـ AVNT

اقتصاد توكن AVNT

توقعات سعر AVNT

سجل AVNT

دليل شراء AVNT

محول عملة AVNT إلى الفيات

عقود AVNT الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Avantis (AVNT)

التحليل الفني اليوم لـ Avantis (AVNT)

توفر صفحة Avantis تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVNT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Avantis أدناه.

تغير سعر Avantis (AVNT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.0995--+3.59%+11.68%-28.01%
اعرف المزيد عن سعر Avantis

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Avantis

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Avantis عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 8
حيادي 1
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 8حيادي 1شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0992
0.0992
R2
0.0992
0.0992
R1
0.0992
0.0992
PP
0.0992
0.0992
S1
0.0992
0.0992
S2
0.0992
0.0992
S3
0.0992
0.0992

إشارات السوق الخاصة بـ Avantis

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.27M
$3.30 M
$3.57 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.01 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.05 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.04M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.57 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.53 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Avantis

صافي التدفقسعر AVNTUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.10
2026-08-16$0.02 M0.10
2026-08-15-$0.41 M0.10
2026-08-14-$0.59 M0.10
2026-08-13$0.32 M0.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Avantis

تداول أسواق Avantis (AVNT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Avantis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAVNT
$0.0995
$0.0995$0.0995
+0.90%
947.10K (USDT)
/USDCAVNT
$0.09899
$0.09899$0.09899
+0.54%
557.20K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AVNT إلى USD

المبلغ

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0.0995 USD

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