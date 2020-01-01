توكنوميكس Aventis AI (AVENTISAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aventis AI (AVENTISAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aventis AI (AVENTISAI) Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. الموقع الرسمي: https://www.aventisai.io/ الوثيقة البيضاء: https://aventis.gitbook.io/wp مستكشف الكتل: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 اشتر AVENTISAI الآن!

توكنوميكس Aventis AI (AVENTISAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aventis AI (AVENTISAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.005001061444040472 $ 0.005001061444040472 $ 0.005001061444040472 السعر الحالي: $ 0.003268 $ 0.003268 $ 0.003268 معرفة المزيد عن سعر Aventis AI (AVENTISAI)

توكنوميكس Aventis AI (AVENTISAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aventis AI (AVENTISAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVENTISAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVENTISAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVENTISAI، استكشف السعر المباشر لتوكن AVENTISAI!

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