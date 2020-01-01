توكنوميكس Avalox (AVALOX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Avalox (AVALOX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Avalox (AVALOX) Introducing Avalox, the ultimate blend of Meme and DeFi on the Avalanche chain! Embrace the power of laughter and financial innovation as Avalox brings joy to the crypto space. Token holders enjoy meme-worthy moments while benefiting from decentralized finance opportunities. الموقع الرسمي: https://avaloxtoken.com/ الوثيقة البيضاء: https://sg.docworkspace.com/d/sIO6U1Ji_AeCpn68G مستكشف الكتل: https://snowtrace.io/token/0x1209810df5370f68b28e6832dc4ac80072e2d0b8 اشتر AVALOX الآن!

توكنوميكس Avalox (AVALOX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Avalox (AVALOX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 474.00K $ 474.00K $ 474.00K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 8.5 $ 8.5 $ 8.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000003000956322595 $ 0.000003000956322595 $ 0.000003000956322595 السعر الحالي: $ 0.00000474 $ 0.00000474 $ 0.00000474 معرفة المزيد عن سعر Avalox (AVALOX)

توكنوميكس Avalox (AVALOX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Avalox (AVALOX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVALOX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVALOX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVALOX، استكشف السعر المباشر لتوكن AVALOX!

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