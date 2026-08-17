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المزيد عن AVAIL

معلومات سعر AVAIL

ما هو AVAIL

الوثيقة البيضاء لـ AVAIL

الموقع الرسمي لـ AVAIL

اقتصاد توكن AVAIL

توقعات سعر AVAIL

سجل AVAIL

دليل شراء AVAIL

محول عملة AVAIL إلى الفيات

عقود AVAIL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ AVAIL (AVAIL)

التحليل الفني اليوم لـ AVAIL (AVAIL)

توفر صفحة AVAIL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVAIL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AVAIL أدناه.

تغير سعر AVAIL (AVAIL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001824---11.59%-34.82%-55.12%
اعرف المزيد عن سعر AVAIL

تدفق رأس المال الخاص بـ AVAIL

صافي التدفقسعر AVAILUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14-$0.02 M0.00
2026-08-13-$0.01 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن AVAIL

تداول أسواق AVAIL (AVAIL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AVAIL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAVAIL
$0.001824
$0.001824$0.001824
-0.10%
28.24M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AVAIL إلى USD

المبلغ

AVAIL
AVAIL
USD
USD

1 AVAIL = 0.001824 USD

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