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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ava AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Ava AI، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AVAAI

معلومات سعر AVAAI

ما هو AVAAI

الموقع الرسمي لـ AVAAI

اقتصاد توكن AVAAI

توقعات سعر AVAAI

سجل AVAAI

دليل شراء AVAAI

محول عملة AVAAI إلى الفيات

عقود AVAAI الفورية

AVAAI عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Ava AI (AVAAI)

التحليل الفني اليوم لـ Ava AI (AVAAI)

توفر صفحة Ava AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVAAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ava AI أدناه.

تغير سعر Ava AI (AVAAI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.014348--+75.81%+99.86%+104.35%
اعرف المزيد عن سعر Ava AI

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ava AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ava AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 16
حيادي 1
شراء 9
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 12حيادي 0شراء 2
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.014395
0.014392
R2
0.014392
0.01439
R1
0.014389
0.014388
PP
0.014386
0.014386
S1
0.014383
0.014384
S2
0.01438
0.014382
S3
0.014377
0.01438

إشارات السوق الخاصة بـ Ava AI

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
0.04M
$4.51 M
$4.47 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.23 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.24 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$1.79 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$1.82 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Ava AI

صافي التدفقسعر AVAAIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.01
2026-08-16$0.00 M0.01
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.02
2026-08-13-$0.01 M0.01

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Ava AI (AVAAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ava AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAVAAI
$0.014348
$0.014348$0.014348
+1.36%
7.77M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AVAAI إلى USD

المبلغ

AVAAI
AVAAI
USD
USD

1 AVAAI = 0.014348 USD

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