التحليل الفني اليوم لـ Ava AI (AVAAI) توفر صفحة Ava AI تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AVAAI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Ava AI أدناه. التسجيل

تغير سعر Ava AI (AVAAI) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.014348 -- +75.81% +99.86% +104.35%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Ava AI

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Ava AI عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 16 حيادي 1 شراء 9 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 12 حيادي 0 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.014395 0.014392 R2 0.014392 0.01439 R1 0.014389 0.014388 PP 0.014386 0.014386 S1 0.014383 0.014384 S2 0.01438 0.014382 S3 0.014377 0.01438

إشارات السوق الخاصة بـ Ava AI صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 0.04M $4.51 M $4.47 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.24 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $1.79 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $1.82 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Ava AI صافي التدفق سعر AVAAIUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.02 2026-08-13 -$0.01 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Ava AI (AVAAI) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Ava AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT AVAAI $0.014348 $0.014348 $0.014348 +1.36% 7.77M (USDT) تداول