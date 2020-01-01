توكنوميكس CryptoAutos (AUTOS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول CryptoAutos (AUTOS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات CryptoAutos (AUTOS) تُحدث CryptoAutos ثورة في تجربة شراء السيارات، حيث تمكن منصتها وكلاء السيارات من عرض مركباتهم لجمهور عالمي، بينما تتيح للعملاء شراء السيارات بسهولة باستخدام الأصول الرقمية – مما يعزز الابتكار والثقة والراحة في كل معاملة. الموقع الرسمي: https://www.cryptoautos.com/ مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xf477AC7719e2e659001455cDDA0cc8f3aD10b604 اشتر AUTOS الآن!

توكنوميكس CryptoAutos (AUTOS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار CryptoAutos (AUTOS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.83M $ 7.83M $ 7.83M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 707.43M $ 707.43M $ 707.43M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.07M $ 11.07M $ 11.07M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.06098 $ 0.06098 $ 0.06098 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 السعر الحالي: $ 0.01107 $ 0.01107 $ 0.01107 معرفة المزيد عن سعر CryptoAutos (AUTOS)

توكنوميكس CryptoAutos (AUTOS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس CryptoAutos (AUTOS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AUTOS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AUTOS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AUTOS، استكشف السعر المباشر لتوكن AUTOS!

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