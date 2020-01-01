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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aura، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aura، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AURASOL

معلومات سعر AURASOL

ما هو AURASOL

الموقع الرسمي لـ AURASOL

اقتصاد توكن AURASOL

توقعات سعر AURASOL

سجل AURASOL

دليل شراء AURASOL

محول عملة AURASOL إلى الفيات

عقود AURASOL الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Aura (AURASOL)

التحليل الفني اليوم لـ Aura (AURASOL)

توفر صفحة Aura تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AURASOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aura أدناه.

تغير سعر Aura (AURASOL)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.010455---5.52%+17.97%-35.65%
اعرف المزيد عن سعر Aura

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aura

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aura عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 18
حيادي 7
شراء 1
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 7شراء 1
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.01051
0.01048
R2
0.01048
0.01044
R1
0.01041
0.01042
PP
0.01038
0.01038
S1
0.01031
0.01034
S2
0.01028
0.01032
S3
0.01021
0.01028

إشارات السوق الخاصة بـ Aura

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.03M
$0.11 M
$0.13 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.00 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aura

صافي التدفقسعر AURASOLUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Aura (AURASOL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aura المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAURASOL
$0.010443
$0.010443$0.010443
+4.64%
5.45M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AURASOL إلى USD

المبلغ

AURASOL
AURASOL
USD
USD

1 AURASOL = 0.010455 USD

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