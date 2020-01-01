توكنوميكس Athene Network (ATN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Athene Network (ATN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Athene Network (ATN) شبكة Athene منصة رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لدفع عجلة ابتكار البيانات والحلول اللامركزية. تأسست عام 2023، وتركز على إنشاء شبكة متعددة اللغات لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُمكّن المستخدمين حول العالم من المشاركة في استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي من خلال نهج لامركزي. الموقع الرسمي: https://athene.network/ الوثيقة البيضاء: https://athene.network/pitch-deck مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x1a91b61e884ddd93a0aa83cd6908a4bc07e6f3eb اشتر ATN الآن!

توكنوميكس Athene Network (ATN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Athene Network (ATN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 390.60K $ 390.60K $ 390.60K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 السعر الحالي: $ 0.000186 $ 0.000186 $ 0.000186 معرفة المزيد عن سعر Athene Network (ATN)

توكنوميكس Athene Network (ATN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Athene Network (ATN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ATN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ATN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ATN، استكشف السعر المباشر لتوكن ATN!

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