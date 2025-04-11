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Athene Network السعر(ATN)

USD

مخطط أسعار Athene Network (ATN) المباشر

$0.0102
$0.0102$0.0102
0.00%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول ATN

السعر الحالي لـ Athene Network (ATN) اليوم هو 0.0102 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من ATN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Athene Network:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 59.36K USD
- تغير سعر Athene Network خلال اليوم هو 0.00%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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ATN أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Athene Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.0648-86.40%
60 يوم$ -0.0648-86.40%
90 يوم$ -0.0648-86.40%
تغير سعر Athene Network اليوم

سجل اليوم ATN تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Athene Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0648 (-86.40%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Athene Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ATN تغييرًا في $ -0.0648 (-86.40%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Athene Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0648 (-86.40%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

ATN معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Athene Network: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.005
$ 0.005$ 0.005

$ 0.014
$ 0.014$ 0.014

$ 0.5543
$ 0.5543$ 0.5543

-7.28%

0.00%

-64.34%

ATN معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.36K
$ 59.36K$ 59.36K

0.00
0.00 0.00

ما هو Athene Network ( ATN )

شبكة Athene منصة رائدة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين لدفع عجلة ابتكار البيانات والحلول اللامركزية. تأسست عام 2023، وتركز على إنشاء شبكة متعددة اللغات لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يُمكّن المستخدمين حول العالم من المشاركة في استخراج البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي من خلال نهج لامركزي.

متوفر Athene Network على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Athene Network الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ATNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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توقع سعر Athene Network

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Athene Network، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ ATN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAthene Network.

سجل أسعار Athene Network

يوفر تتبع مسار سعر ATN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ ATN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Athene Network.

كيفية شراء Athene Network ( ATN )

هل تبحث عن كيفية شراء Athene Network؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Athene Network على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ATN إلى العملات المحلية

1 ATN إلى VND
261.5382
1 ATN إلى AUD
A$0.016116
1 ATN إلى GBP
0.007752
1 ATN إلى EUR
0.008976
1 ATN إلى USD
$0.0102
1 ATN إلى MYR
RM0.045084
1 ATN إلى TRY
0.386784
1 ATN إلى JPY
¥1.467984
1 ATN إلى RUB
0.851394
1 ATN إلى INR
0.876792
1 ATN إلى IDR
Rp169.999932
1 ATN إلى KRW
14.48859
1 ATN إلى PHP
0.583236
1 ATN إلى EGP
￡E.0.525198
1 ATN إلى BRL
R$0.059772
1 ATN إلى CAD
C$0.014076
1 ATN إلى BDT
1.23675
1 ATN إلى NGN
16.216164
1 ATN إلى UAH
0.421362
1 ATN إلى VES
Bs0.7242
1 ATN إلى PKR
Rs2.853858
1 ATN إلى KZT
5.260344
1 ATN إلى THB
฿0.342414
1 ATN إلى TWD
NT$0.330174
1 ATN إلى AED
د.إ0.037434
1 ATN إلى CHF
Fr0.008262
1 ATN إلى HKD
HK$0.07905
1 ATN إلى MAD
.د.م0.094656
1 ATN إلى MXN
$0.20706

Athene Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Athene Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Athene Network الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

ATN
USD

1 ATN = 0.0102 USD

تداول

USDTATN
$0.0102
$0.0102$0.0102
+17.24%

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