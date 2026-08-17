شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Atlético de Madrid، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Atlético de Madrid، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ATM

معلومات سعر ATM

ما هو ATM

الوثيقة البيضاء لـ ATM

الموقع الرسمي لـ ATM

اقتصاد توكن ATM

توقعات سعر ATM

سجل ATM

دليل شراء ATM

محول عملة ATM إلى الفيات

عقود ATM الفورية

ATM عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Atlético de Madrid (ATM)

التحليل الفني اليوم لـ Atlético de Madrid (ATM)

توفر صفحة Atlético de Madrid تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ATM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Atlético de Madrid أدناه.

تغير سعر Atlético de Madrid (ATM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$1.4738---1.81%-48.03%+44.02%
اعرف المزيد عن سعر Atlético de Madrid

تدفق رأس المال الخاص بـ Atlético de Madrid

صافي التدفقسعر ATMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.03 M1.49
2026-08-16-$0.08 M1.51
2026-08-15-$0.26 M1.53
2026-08-14-$0.28 M1.60
2026-08-13$0.19 M1.78

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Atlético de Madrid

تداول أسواق Atlético de Madrid (ATM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Atlético de Madrid المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTATM
$1.4747
$1.4747$1.4747
-2.29%
36.90K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ATM إلى USD

المبلغ

ATM
ATM
USD
USD

1 ATM = 1.4738 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.