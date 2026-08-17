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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول APRO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول APRO، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ APRO (AT)

التحليل الفني اليوم لـ APRO (AT)

توفر صفحة APRO تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AT، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل APRO أدناه.

تغير سعر APRO (AT)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.15872--+8.54%+11.54%+23.54%
اعرف المزيد عن سعر APRO

المؤشرات الفنية الخاصة بـ APRO

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ APRO عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
حيادي
بيع 9
حيادي 4
شراء 13
المتوسطات المتحركة:شراءبيع 5حيادي 1شراء 8
المؤشرات الفنية:حياديبيع 4حيادي 3شراء 5
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1592
0.1592
R2
0.1592
0.1591
R1
0.1591
0.1591
PP
0.1591
0.1591
S1
0.159
0.159
S2
0.159
0.159
S3
0.1589
0.159

إشارات السوق الخاصة بـ APRO

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.19M
$1.67 M
$1.86 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.02M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.17 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.19 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.05M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.86 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.81 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ APRO

صافي التدفقسعر ATUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.16
2026-08-16$0.00 M0.16
2026-08-15$0.20 M0.15
2026-08-14$0.43 M0.15
2026-08-13$0.21 M0.15

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن APRO

تداول أسواق APRO (AT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر APRO المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAT
$0.15869
$0.15869$0.15869
+1.06%
394.29K (USDT)
/USDCAT
$0.15877
$0.15877$0.15877
+1.23%
335.09K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AT إلى USD

المبلغ

AT
AT
USD
USD

1 AT = 0.15872 USD

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