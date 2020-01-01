التحليل الفني اليوم لـ Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) توفر صفحة Asteroid Shiba تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASTEROIDBSC، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Asteroid Shiba أدناه. التسجيل

تغير سعر Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.0006619 -- -42.99% -55.88% -55.88%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Asteroid Shiba

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Asteroid Shiba عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 8 حيادي 1 شراء 17 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 0 شراء 14 المؤشرات الفنية : بيع بيع 8 حيادي 1 شراء 3 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00066 0.000659 R2 0.000659 0.000657 R1 0.000657 0.000657 PP 0.000656 0.000656 S1 0.000654 0.000654 S2 0.000653 0.000654 S3 0.000651 0.000653

إشارات السوق الخاصة بـ Asteroid Shiba صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.01M $0.03 M $0.04 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.23 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.25 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Asteroid Shiba صافي التدفق سعر ASTEROIDBSCUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Asteroid Shiba المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 ASTEROIDBSC $0.000655 $0.000655 $0.000655 +0.13% 81.09M (USDT) تداول / USDT ASTEROIDBSC $0.0006625 $0.0006625 $0.0006625 +0.62% 87.42M (USDT) تداول