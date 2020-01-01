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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ASTEROID SHIBA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول ASTEROID SHIBA، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ASTEROID

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ما هو ASTEROID

اقتصاد توكن ASTEROID

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التحليل الفني اليوم لـ ASTEROID SHIBA (ASTEROID)

التحليل الفني اليوم لـ ASTEROID SHIBA (ASTEROID)

توفر صفحة ASTEROID SHIBA تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASTEROID، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل ASTEROID SHIBA أدناه.

تغير سعر ASTEROID SHIBA (ASTEROID)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.00006385--+13.99%+5.64%-79.72%
اعرف المزيد عن سعر ASTEROID SHIBA

المؤشرات الفنية الخاصة بـ ASTEROID SHIBA

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ ASTEROID SHIBA عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 6
حيادي 3
شراء 17
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 0شراء 14
المؤشرات الفنية:بيعبيع 6حيادي 3شراء 3
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.0000653
0.0000648
R2
0.0000648
0.0000644
R1
0.0000642
0.0000641
PP
0.0000637
0.0000637
S1
0.0000631
0.0000633
S2
0.0000626
0.000063
S3
0.000062
0.0000626

إشارات السوق الخاصة بـ ASTEROID SHIBA

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.09M
$0.50 M
$0.59 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.08 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.40 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ ASTEROID SHIBA

صافي التدفقسعر ASTEROIDUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن ASTEROID SHIBA

تداول أسواق ASTEROID SHIBA (ASTEROID) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ASTEROID SHIBA المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTASTEROID
$0.00006382
$0.00006382$0.00006382
+2.72%
1.74B (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ASTEROID إلى USD

المبلغ

ASTEROID
ASTEROID
USD
USD

1 ASTEROID = 0.00006384 USD

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