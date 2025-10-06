سعر Aster Inu المباشر اليوم هو 0.00026 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASTERINU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASTERINU بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Aster Inu المباشر اليوم هو 0.00026 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ASTERINU إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ASTERINU بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ASTERINU

معلومات سعر ASTERINU

الموقع الرسمي لـ ASTERINU

اقتصاد توكن ASTERINU

توقعات سعر ASTERINU

سجل ASTERINU

دليل شراء ASTERINU

محول عملة ASTERINU إلى الفيات

ASTERINU العقود الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Aster Inu

Aster Inu السعر(ASTERINU)

السعر المباشر لـ 1 ASTERINU إلى USD:

$0.00026
$0.00026$0.00026
-6.47%1D
USD
مخطط أسعار Aster Inu (ASTERINU) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:14:04 (UTC+8)

معلومات سعر Aster Inu (ASTERINU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000248
$ 0.000248$ 0.000248
24 ساعة منخفض
$ 0.000295
$ 0.000295$ 0.000295
24 ساعة مرتفع

$ 0.000248
$ 0.000248$ 0.000248

$ 0.000295
$ 0.000295$ 0.000295

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000230910459771523
$ 0.000230910459771523$ 0.000230910459771523

+1.56%

-6.47%

-22.85%

-22.85%

سعر Aster Inu (ASTERINU) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00026. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ASTERINU بين أدنى سعر $ 0.000248 وأعلى سعر $ 0.000295، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـASTERINU على الإطلاق هو $ 0.008002267526781424، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000230910459771523.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ASTERINU +1.56% على مدار الساعة الماضية، -6.47% على مدار 24 ساعة، و -22.85% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Aster Inu (ASTERINU)

No.2828

$ 257.40K
$ 257.40K$ 257.40K

$ 12.59K
$ 12.59K$ 12.59K

$ 260.00K
$ 260.00K$ 260.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Aster Inu هي $ 257.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.59K. العرض المتداول لـ ASTERINU يبلغ 990.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 260.00K.

سجل سعر Aster Inu (ASTERINU) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Aster Inu لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001799-6.47%
30 يوم$ -0.00124-82.67%
60 يوم$ -0.00124-82.67%
90 يوم$ -0.00124-82.67%
تغير سعر Aster Inu اليوم

سجل اليوم ASTERINU تغيرًا $ -0.00001799 (-6.47%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Aster Inu لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00124 (-82.67%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Aster Inu لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ASTERINU تغييرًا في $ -0.00124 (-82.67%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Aster Inu لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.00124 (-82.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Aster Inu (ASTERINU)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Aster Inu.

ما هو Aster Inu ( ASTERINU )

توكن الميم الذي يعتمد على المجتمع مستوحى من مهمة Aster المتمثلة في الاتصال السلس عبر السلسلة، ودمج فائدة الكريبتو مع ثقافة الميم.

متوفر Aster Inu على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Aster Inu الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ASTERINUلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Aster Inu على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Aster Inu سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Aster Inu (USD)

كم ستكون قيمة Aster Inu (ASTERINU) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Aster Inu (ASTERINU) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Aster Inu.

تحقق الآن من توقعات سعر Aster Inu!

توكنوميكس Aster Inu (ASTERINU)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Aster Inu (ASTERINU) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ASTERINU والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Aster Inu ( ASTERINU )

هل تبحث عن كيفية شراء Aster Inu؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Aster Inu على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ASTERINU إلى العملات المحلية

1 Aster Inu (ASTERINU) إلى VND
6.8419
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى AUD
A$0.0003926
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى GBP
0.000195
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى EUR
0.000221
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى USD
$0.00026
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MYR
RM0.0010894
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TRY
0.010907
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى JPY
¥0.03952
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ARS
ARS$0.382915
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى RUB
0.020605
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى INR
0.0229528
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى IDR
Rp4.3333316
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى PHP
0.0152724
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى EGP
￡E.0.0123162
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BRL
R$0.001391
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى CAD
C$0.0003614
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BDT
0.0318292
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى NGN
0.378456
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى COP
$1.00386
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ZAR
R.0.0044564
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى UAH
0.0109486
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TZS
T.Sh.0.640393
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى VES
Bs0.05642
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى CLP
$0.24466
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى PKR
Rs0.0737152
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى KZT
0.1387386
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى THB
฿0.0083928
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TWD
NT$0.0079482
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى AED
د.إ0.0009542
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى CHF
Fr0.0002054
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى HKD
HK$0.0020202
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى AMD
֏0.0996164
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MAD
.د.م0.0023998
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MXN
$0.0047944
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SAR
ريال0.000975
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ETB
Br0.0394342
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى KES
KSh0.0335894
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى JOD
د.أ0.00018434
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى PLN
0.0009438
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى RON
лв0.0011362
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SEK
kr0.0024388
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BGN
лв0.0004368
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى HUF
Ft0.0868088
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى CZK
0.005434
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى KWD
د.ك0.00007956
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ILS
0.000845
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BOB
Bs0.0017966
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى AZN
0.000442
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TJS
SM0.0024024
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى GEL
0.0007072
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى AOA
Kz0.2370082
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BHD
.د.ب0.00009776
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BMD
$0.00026
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى DKK
kr0.0016692
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى HNL
L0.0068484
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MUR
0.0118326
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى NAD
$0.0044902
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى NOK
kr0.0025948
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى NZD
$0.0004472
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى PAB
B/.0.00026
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى PGK
K0.0010946
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى QAR
ر.ق0.0009464
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى RSD
дин.0.0262132
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى UZS
soʻm3.1325294
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ALL
L0.0215982
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ANG
ƒ0.0004654
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى AWG
ƒ0.000468
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BBD
$0.00052
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BAM
KM0.0004342
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BIF
Fr0.76674
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BND
$0.0003354
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BSD
$0.00026
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى JMD
$0.0417248
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى KHR
1.048385
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى KMF
Fr0.10946
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى LAK
5.6521738
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى LKR
රු0.0791934
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MDL
L0.00442
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MGA
Ar1.1607128
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MOP
P0.0020826
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MVR
0.003978
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MWK
MK0.4513886
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى MZN
MT0.016614
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى NPR
रु0.036738
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى PYG
1.84392
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى RWF
Fr0.37778
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SBD
$0.0021372
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SCR
0.0036088
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SRD
$0.0102804
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SVC
$0.002275
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى SZL
L0.0044902
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TMT
m0.00091
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TND
د.ت0.00076336
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى TTD
$0.0017654
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى UGX
Sh0.90584
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى XAF
Fr0.14664
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى XCD
$0.000702
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى XOF
Fr0.14664
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى XPF
Fr0.02652
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BWP
P0.0036998
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى BZD
$0.0005226
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى CVE
$0.0246142
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى DJF
Fr0.04628
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى DOP
$0.0166556
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى DZD
د.ج0.033774
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى FJD
$0.000585
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى GNF
Fr2.2607
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى GTQ
Q0.0019916
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى GYD
$0.0544492
1 Aster Inu (ASTERINU) إلى ISK
kr0.03198

Aster Inu المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Aster Inu، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Aster Inu الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aster Inu

كم يساوي Aster Inu (ASTERINU) اليوم؟
سعر ASTERINU المباشر في USD هو USD 0.00026، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ASTERINU إلى USD الحالي؟
سعر ASTERINU إلى USD الحالي هو $ 0.00026. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Aster Inu ؟
القيمة السوقية لعملة ASTERINU هي $ 257.40K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ASTERINU؟
العرض المتداول لتوكن ASTERINU هو 990.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ASTERINU؟
حقق ASTERINU سعرًا قياسيًا قدره 0.008002267526781424 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ASTERINU؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000230910459771523 ASTERINU.
ما هو حجم تداول ASTERINU؟
حجم تداول ASTERINU المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 12.59K USD.
هل سترتفع ASTERINU هذا العام؟
قد يرتفع ASTERINU هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ASTERINU لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:14:04 (UTC+8)

تحديثات Aster Inu (ASTERINU) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ASTERINU إلى USD

المبلغ

ASTERINU
ASTERINU
USD
USD

1 ASTERINU = 0.00025 USD

تداول ASTERINU

/USDTASTERINU
$0.00026
$0.00026$0.00026
-6.47%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,256.22
$113,256.22$113,256.22

-1.20%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.33
$4,020.33$4,020.33

-1.86%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04303
$0.04303$0.04303

-7.34%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.45
$195.45$195.45

-1.73%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.4529
$3.4529$3.4529

-10.48%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,020.33
$4,020.33$4,020.33

-1.86%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,256.22
$113,256.22$113,256.22

-1.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$195.45
$195.45$195.45

-1.73%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6296
$2.6296$2.6296

-0.24%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19397
$0.19397$0.19397

-2.90%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.243
$2.243$2.243

+199.06%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001486
$0.00001486$0.00001486

+128.61%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000096
$0.0000000000000000096$0.0000000000000000096

+113.33%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008492
$0.0008492$0.0008492

+84.32%