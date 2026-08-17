التحليل الفني اليوم لـ Aster (ASTER) توفر صفحة Aster تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASTER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aster أدناه. التسجيل

تغير سعر Aster (ASTER) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.6003 -- -1.84% -3.35% -8.95%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aster

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aster عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 1 حيادي 11 شراء 14 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 0 حيادي 6 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.6002 0.6002 R2 0.6002 0.6001 R1 0.6001 0.6001 PP 0.6001 0.6001 S1 0.6 0.6 S2 0.6 0.6 S3 0.5999 0.6

إشارات السوق الخاصة بـ Aster صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية 3.34M $17.78 M $14.45 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.22M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $1.38 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $1.60 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.12M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $19.25 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $19.37 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Aster صافي التدفق سعر ASTERUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.10 M 0.60 2026-08-16 -$0.18 M 0.60 2026-08-15 $0.01 M 0.60 2026-08-14 -$0.37 M 0.60 2026-08-13 -$0.23 M 0.60 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق Aster (ASTER) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aster المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 ASTER $0.5999 $0.5999 $0.5999 -0.16% 93.13K (USDT) تداول / USDT ASTER $0.6004 $0.6004 $0.6004 -0.18% 509.92K (USDT) تداول / USDC ASTER $0.5996 $0.5996 $0.5996 -0.18% 86.87K (USDT) تداول