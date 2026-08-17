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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aster، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Aster، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ASTER

معلومات سعر ASTER

ما هو ASTER

الموقع الرسمي لـ ASTER

اقتصاد توكن ASTER

توقعات سعر ASTER

سجل ASTER

دليل شراء ASTER

محول عملة ASTER إلى الفيات

عقود ASTER الفورية

ASTER عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Aster (ASTER)

التحليل الفني اليوم لـ Aster (ASTER)

توفر صفحة Aster تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASTER، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aster أدناه.

تغير سعر Aster (ASTER)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.6003---1.84%-3.35%-8.95%
اعرف المزيد عن سعر Aster

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aster

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aster عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 1
حيادي 11
شراء 14
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 0حيادي 6شراء 8
المؤشرات الفنية:شراء قويبيع 1حيادي 5شراء 6
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.6002
0.6002
R2
0.6002
0.6001
R1
0.6001
0.6001
PP
0.6001
0.6001
S1
0.6
0.6
S2
0.6
0.6
S3
0.5999
0.6

إشارات السوق الخاصة بـ Aster

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
3.34M
$17.78 M
$14.45 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.22M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$1.38 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$1.60 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.12M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$19.25 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$19.37 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Aster

صافي التدفقسعر ASTERUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.10 M0.60
2026-08-16-$0.18 M0.60
2026-08-15$0.01 M0.60
2026-08-14-$0.37 M0.60
2026-08-13-$0.23 M0.60

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Aster (ASTER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Aster المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1ASTER
$0.5999
$0.5999$0.5999
-0.16%
93.13K (USDT)
/USDTASTER
$0.6004
$0.6004$0.6004
-0.18%
509.92K (USDT)
/USDCASTER
$0.5996
$0.5996$0.5996
-0.18%
86.87K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ASTER إلى USD

المبلغ

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6002 USD

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