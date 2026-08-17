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المزيد عن ASSET

معلومات سعر ASSET

ما هو ASSET

الوثيقة البيضاء لـ ASSET

الموقع الرسمي لـ ASSET

اقتصاد توكن ASSET

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محول عملة ASSET إلى الفيات

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التحليل الفني اليوم لـ REAL (ASSET)

التحليل الفني اليوم لـ REAL (ASSET)

توفر صفحة REAL تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASSET، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل REAL أدناه.

تغير سعر REAL (ASSET)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.25748---0.01%-8.66%+34.29%
اعرف المزيد عن سعر REAL

تدفق رأس المال الخاص بـ REAL

صافي التدفقسعر ASSETUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.26
2026-08-16$0.00 M0.26
2026-08-15$0.00 M0.26
2026-08-14$0.00 M0.27
2026-08-13$0.00 M0.26

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن REAL

ASSET USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ASSET باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ASSET USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق REAL (ASSET) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر REAL المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTASSET
$0.25746
$0.25746$0.25746
-1.56%
1.82M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ASSET إلى USD

المبلغ

ASSET
ASSET
USD
USD

1 ASSET = 0.25748 USD

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