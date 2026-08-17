التحليل الفني اليوم لـ AS Roma (ASR) توفر صفحة AS Roma تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AS Roma أدناه. التسجيل

تغير سعر AS Roma (ASR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.8499 -- -2.94% -1.49% -27.43%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AS Roma

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AS Roma عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء قوي بيع 4 حيادي 2 شراء 20 المتوسطات المتحركة : شراء قوي بيع 1 حيادي 1 شراء 12 المؤشرات الفنية : شراء بيع 3 حيادي 1 شراء 8 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.8496 0.8493 R2 0.8493 0.8489 R1 0.8486 0.8487 PP 0.8483 0.8483 S1 0.8476 0.8479 S2 0.8473 0.8477 S3 0.8466 0.8473

إشارات السوق الخاصة بـ AS Roma صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.27M $4.24 M $4.51 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.00 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.01 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ AS Roma صافي التدفق سعر ASRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 -$0.02 M 0.85 2026-08-16 $0.00 M 0.85 2026-08-15 $0.00 M 0.86 2026-08-14 -$0.01 M 0.86 2026-08-13 -$0.02 M 0.86 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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