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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AS Roma، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول AS Roma، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ASR

معلومات سعر ASR

ما هو ASR

الوثيقة البيضاء لـ ASR

الموقع الرسمي لـ ASR

اقتصاد توكن ASR

توقعات سعر ASR

سجل ASR

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عقود ASR الفورية

ASR عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ AS Roma (ASR)

التحليل الفني اليوم لـ AS Roma (ASR)

توفر صفحة AS Roma تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AS Roma أدناه.

تغير سعر AS Roma (ASR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.8499---2.94%-1.49%-27.43%
اعرف المزيد عن سعر AS Roma

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AS Roma

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AS Roma عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء قوي
بيع 4
حيادي 2
شراء 20
المتوسطات المتحركة:شراء قويبيع 1حيادي 1شراء 12
المؤشرات الفنية:شراءبيع 3حيادي 1شراء 8
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.8496
0.8493
R2
0.8493
0.8489
R1
0.8486
0.8487
PP
0.8483
0.8483
S1
0.8476
0.8479
S2
0.8473
0.8477
S3
0.8466
0.8473

إشارات السوق الخاصة بـ AS Roma

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.27M
$4.24 M
$4.51 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.00 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.02 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.01 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ AS Roma

صافي التدفقسعر ASRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17-$0.02 M0.85
2026-08-16$0.00 M0.85
2026-08-15$0.00 M0.86
2026-08-14-$0.01 M0.86
2026-08-13-$0.02 M0.86

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق AS Roma (ASR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AS Roma المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTASR
$0.8499
$0.8499$0.8499
-0.32%
67.66K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ASR إلى USD

المبلغ

ASR
ASR
USD
USD

1 ASR = 0.8499 USD

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