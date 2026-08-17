التحليل الفني اليوم لـ Aspecta (ASP) توفر صفحة Aspecta تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ASP، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Aspecta أدناه. التسجيل

تغير سعر Aspecta (ASP) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.00953 -- -14.46% -47.70% -67.13%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Aspecta

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Aspecta عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 10 حيادي 8 شراء 8 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 9 حيادي 3 شراء 2 المؤشرات الفنية : شراء قوي بيع 1 حيادي 5 شراء 6 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.00958 0.00955 R2 0.00955 0.00953 R1 0.00953 0.00952 PP 0.0095 0.0095 S1 0.00948 0.00948 S2 0.00945 0.00947 S3 0.00943 0.00945

إشارات السوق الخاصة بـ Aspecta صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.30M $1.15 M $1.45 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.02 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.01 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.19 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.18 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ Aspecta صافي التدفق سعر ASPUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.00 M 0.01 2026-08-16 $0.00 M 0.01 2026-08-15 $0.02 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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