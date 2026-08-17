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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arcium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Arcium، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ARX

معلومات سعر ARX

ما هو ARX

الوثيقة البيضاء لـ ARX

الموقع الرسمي لـ ARX

اقتصاد توكن ARX

توقعات سعر ARX

سجل ARX

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عقود ARX الفورية

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التحليل الفني اليوم لـ Arcium (ARX)

التحليل الفني اليوم لـ Arcium (ARX)

توفر صفحة Arcium تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Arcium أدناه.

تغير سعر Arcium (ARX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.1066---18.19%-29.55%-18.00%
اعرف المزيد عن سعر Arcium

المؤشرات الفنية الخاصة بـ Arcium

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ Arcium عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع قوي
بيع 16
حيادي 10
شراء 0
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:حياديبيع 2حيادي 10شراء 0
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1068
0.1067
R2
0.1067
0.1067
R1
0.1067
0.1067
PP
0.1066
0.1066
S1
0.1066
0.1066
S2
0.1065
0.1066
S3
0.1065
0.1065

إشارات السوق الخاصة بـ Arcium

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-1.15M
$6.20 M
$7.36 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.01M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$0.15 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.00M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$0.37 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ Arcium

صافي التدفقسعر ARXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.01 M0.11
2026-08-16-$0.11 M0.11
2026-08-15-$0.11 M0.11
2026-08-14$0.04 M0.11
2026-08-13-$0.13 M0.11

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Arcium

تداول أسواق Arcium (ARX) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Arcium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDCARX
$0.1066
$0.1066$0.1066
-2.38%
517.10K (USDT)
/USDTARX
$0.1066
$0.1066$0.1066
-2.55%
788.35K (USDT)

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ARX إلى USD

المبلغ

ARX
ARX
USD
USD

1 ARX = 0.1066 USD

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