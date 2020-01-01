التحليل الفني اليوم لـ AI Rig Complex (ARCSOL) توفر صفحة AI Rig Complex تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ARCSOL، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل AI Rig Complex أدناه. التسجيل

تغير سعر AI Rig Complex (ARCSOL) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.07729 -- +19.16% +6.51% +21.25%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ AI Rig Complex

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AI Rig Complex عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي حيادي بيع 14 حيادي 1 شراء 11 المتوسطات المتحركة : بيع بيع 10 حيادي 0 شراء 4 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.0772 0.07717 R2 0.07717 0.07714 R1 0.07712 0.07712 PP 0.07709 0.07709 S1 0.07704 0.07706 S2 0.07701 0.07704 S3 0.07696 0.07701

إشارات السوق الخاصة بـ AI Rig Complex صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.20M $5.38 M $5.57 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $0.03 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.00M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $0.10 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ AI Rig Complex صافي التدفق سعر ARCSOLUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق AI Rig Complex (ARCSOL) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AI Rig Complex المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USDT ARCSOL $0.07719 $0.07719 $0.07719 +6.98% 887.21K (USDT) تداول