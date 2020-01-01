التحليل الفني اليوم لـ AI Rig Complex (ARCSOL)
تغير سعر AI Rig Complex (ARCSOL)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.07729
|--
|+19.16%
|+6.51%
|+21.25%
المؤشرات الفنية الخاصة بـ AI Rig Complex
يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ AI Rig Complex عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.
|المتوسطات المتحركة:
|بيع
|بيع 10
|حيادي 0
|شراء 4
|المؤشرات الفنية:
|شراء
|بيع 4
|حيادي 1
|شراء 7
إشارات السوق الخاصة بـ AI Rig Complex
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
تدفق رأس المال الخاص بـ AI Rig Complex
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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