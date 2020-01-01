توكنوميكس Legend of Arcadia (ARCA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Legend of Arcadia (ARCA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Legend of Arcadia (ARCA) Legend of Arcadia هي لعبة بطاقات إستراتيجية غير رسمية متعددة السلاسل ومجانية اللعب واللعب لكسب المال، تجمع بين تجربة الألعاب التقليدية وWeb3 GameFi 2.0. بالإضافة إلى تجربة عالم اللعبة الغامر، يمكن للاعبين أيضًا تعزيز العائد من خلال المراهنة والقتال والتعدين. الموقع الرسمي: https://legendofarcadia.io/ الوثيقة البيضاء: https://whitepaper.legendofarcadia.io/legend-of-arcadia مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x1c00c3e03c3a10a0c1d9b6d1a42e797d7cb4147a اشتر ARCA الآن!

توكنوميكس Legend of Arcadia (ARCA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Legend of Arcadia (ARCA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.96M $ 14.96M $ 14.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0988 $ 0.0988 $ 0.0988 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.013675110217437872 $ 0.013675110217437872 $ 0.013675110217437872 السعر الحالي: $ 0.01496 $ 0.01496 $ 0.01496 معرفة المزيد عن سعر Legend of Arcadia (ARCA)

توكنوميكس Legend of Arcadia (ARCA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Legend of Arcadia (ARCA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ARCA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ARCA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ARCA، استكشف السعر المباشر لتوكن ARCA!

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