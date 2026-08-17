التحليل الفني اليوم لـ aPriori (APR) توفر صفحة aPriori تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ APR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل aPriori أدناه. التسجيل

تغير سعر aPriori (APR) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.18315 -- -6.05% -12.38% +2.62%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ APriori

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ APriori عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي بيع بيع 18 حيادي 1 شراء 7 المتوسطات المتحركة : بيع قوي بيع 14 حيادي 0 شراء 0 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.1837 0.1836 R2 0.1836 0.1835 R1 0.1835 0.1835 PP 0.1834 0.1834 S1 0.1833 0.1833 S2 0.1832 0.1833 S3 0.1831 0.1832

إشارات السوق الخاصة بـ APriori صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.31M $7.00 M $7.31 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام 0.32M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $8.63 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $8.30 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام 0.15M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $24.88 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $24.73 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ APriori صافي التدفق سعر APRUSDT السجل صافي التدفق السعر 2026-08-17 $0.05 M 0.18 2026-08-16 -$0.03 M 0.18 2026-08-15 -$0.66 M 0.18 2026-08-14 -$0.20 M 0.54 2026-08-13 $0.17 M 0.50 تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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