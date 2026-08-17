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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول APriori، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول APriori، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

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التحليل الفني اليوم لـ aPriori (APR)

التحليل الفني اليوم لـ aPriori (APR)

توفر صفحة aPriori تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ APR، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل aPriori أدناه.

تغير سعر aPriori (APR)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.18315---6.05%-12.38%+2.62%
اعرف المزيد عن سعر aPriori

المؤشرات الفنية الخاصة بـ APriori

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ APriori عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
بيع
بيع 18
حيادي 1
شراء 7
المتوسطات المتحركة:بيع قويبيع 14حيادي 0شراء 0
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.1837
0.1836
R2
0.1836
0.1835
R1
0.1835
0.1835
PP
0.1834
0.1834
S1
0.1833
0.1833
S2
0.1832
0.1833
S3
0.1831
0.1832

إشارات السوق الخاصة بـ APriori

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.31M
$7.00 M
$7.31 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
0.32M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$8.63 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$8.30 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
0.15M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$24.88 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$24.73 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ APriori

صافي التدفقسعر APRUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.05 M0.18
2026-08-16-$0.03 M0.18
2026-08-15-$0.66 M0.18
2026-08-14-$0.20 M0.54
2026-08-13$0.17 M0.50

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن aPriori

تداول أسواق aPriori (APR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر aPriori المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAPR
$0.18315
$0.18315$0.18315
+3.22%
3.64M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة APR إلى USD

المبلغ

APR
APR
USD
USD

1 APR = 0.18315 USD

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