معلومات سعر America Party (APETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.000817 24 ساعة مرتفع $ 0.0009688 عالية طوال الوقت $ 0.041828596012183014 أدنى سعر $ 0.000003393228455216 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) +4.41% تغير السعر (7 أيام) -19.15%

سعر America Party (APETH) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0009256. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APETH بين أدنى سعر $ 0.000817 وأعلى سعر $ 0.0009688، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPETH على الإطلاق هو $ 0.041828596012183014، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000003393228455216.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APETH +0.29% على مدار الساعة الماضية، +4.41% على مدار 24 ساعة، و -19.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق America Party (APETH)

التصنيف No.2268 القيمة السوقية $ 925.60K$ 925.60K $ 925.60K الحجم (24 ساعة) $ 57.03K$ 57.03K $ 57.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 925.60K$ 925.60K $ 925.60K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 100.00% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ America Party هي $ 925.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.03K. العرض المتداول لـ APETH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 925.60K.