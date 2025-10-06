سعر America Party المباشر اليوم هو 0.0009256 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي APETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر APETH بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر America Party المباشر اليوم هو 0.0009256 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي APETH إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر APETH بسهولة على موقع MEXC الآن.

America Party السعر(APETH)

$0.0009256
+4.41%1D
مخطط أسعار America Party (APETH) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:08 (UTC+8)

معلومات سعر America Party (APETH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000817
24 ساعة منخفض
$ 0.0009688
24 ساعة مرتفع

$ 0.000817
$ 0.0009688
$ 0.041828596012183014
$ 0.000003393228455216
+0.29%

+4.41%

-19.15%

-19.15%

سعر America Party (APETH) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0009256. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول APETH بين أدنى سعر $ 0.000817 وأعلى سعر $ 0.0009688، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAPETH على الإطلاق هو $ 0.041828596012183014، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.000003393228455216.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير APETH +0.29% على مدار الساعة الماضية، +4.41% على مدار 24 ساعة، و -19.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق America Party (APETH)

No.2268

$ 925.60K
$ 925.60K$ 925.60K

$ 57.03K
$ 57.03K$ 57.03K

$ 925.60K
$ 925.60K$ 925.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ America Party هي $ 925.60K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 57.03K. العرض المتداول لـ APETH يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 925.60K.

سجل سعر America Party (APETH) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار America Party لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000039095+4.41%
30 يوم$ -0.0003364-26.66%
60 يوم$ -0.0017584-65.52%
90 يوم$ -0.0082684-89.94%
تغير سعر America Party اليوم

سجل اليوم APETH تغيرًا $ +0.000039095 (+4.41%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر America Party لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0003364 (-26.66%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر America Party لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد APETH تغييرًا في $ -0.0017584 (-65.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر America Party لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0082684 (-89.94%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة America Party (APETH)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار America Party.

ما هو America Party ( APETH )

توكن $AP هو توكن ميم يدور حول مفهوم الحزب الأمريكي.

متوفر America Party على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك America Party الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين APETHلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول America Party على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء America Party سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر America Party (USD)

كم ستكون قيمة America Party (APETH) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك America Party (APETH) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة America Party.

تحقق الآن من توقعات سعر America Party!

توكنوميكس America Party (APETH)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس America Party (APETH) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس APETH والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء America Party ( APETH )

هل تبحث عن كيفية شراء America Party؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء America Party على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة APETH إلى العملات المحلية

1 America Party (APETH) إلى VND
24.357164
1 America Party (APETH) إلى AUD
A$0.001397656
1 America Party (APETH) إلى GBP
0.0006942
1 America Party (APETH) إلى EUR
0.00078676
1 America Party (APETH) إلى USD
$0.0009256
1 America Party (APETH) إلى MYR
RM0.003878264
1 America Party (APETH) إلى TRY
0.03882892
1 America Party (APETH) إلى JPY
¥0.1406912
1 America Party (APETH) إلى ARS
ARS$1.3631774
1 America Party (APETH) إلى RUB
0.073344544
1 America Party (APETH) إلى INR
0.081711968
1 America Party (APETH) إلى IDR
Rp15.426660496
1 America Party (APETH) إلى PHP
0.054379
1 America Party (APETH) إلى EGP
￡E.0.043864184
1 America Party (APETH) إلى BRL
R$0.00495196
1 America Party (APETH) إلى CAD
C$0.001286584
1 America Party (APETH) إلى BDT
0.113311952
1 America Party (APETH) إلى NGN
1.34730336
1 America Party (APETH) إلى COP
$3.5737416
1 America Party (APETH) إلى ZAR
R.0.01587404
1 America Party (APETH) إلى UAH
0.038977016
1 America Party (APETH) إلى TZS
T.Sh.2.27979908
1 America Party (APETH) إلى VES
Bs0.2008552
1 America Party (APETH) إلى CLP
$0.8709896
1 America Party (APETH) إلى PKR
Rs0.262426112
1 America Party (APETH) إلى KZT
0.493909416
1 America Party (APETH) إلى THB
฿0.02994316
1 America Party (APETH) إلى TWD
NT$0.028304848
1 America Party (APETH) إلى AED
د.إ0.003396952
1 America Party (APETH) إلى CHF
Fr0.000731224
1 America Party (APETH) إلى HKD
HK$0.007191912
1 America Party (APETH) إلى AMD
֏0.354634384
1 America Party (APETH) إلى MAD
.د.م0.008543288
1 America Party (APETH) إلى MXN
$0.017068064
1 America Party (APETH) إلى SAR
ريال0.003471
1 America Party (APETH) إلى ETB
Br0.140385752
1 America Party (APETH) إلى KES
KSh0.119578264
1 America Party (APETH) إلى JOD
د.أ0.0006562504
1 America Party (APETH) إلى PLN
0.003359928
1 America Party (APETH) إلى RON
лв0.004044872
1 America Party (APETH) إلى SEK
kr0.008691384
1 America Party (APETH) إلى BGN
лв0.001555008
1 America Party (APETH) إلى HUF
Ft0.3091504
1 America Party (APETH) إلى CZK
0.01934504
1 America Party (APETH) إلى KWD
د.ك0.0002832336
1 America Party (APETH) إلى ILS
0.0030082
1 America Party (APETH) إلى BOB
Bs0.006395896
1 America Party (APETH) إلى AZN
0.00157352
1 America Party (APETH) إلى TJS
SM0.008552544
1 America Party (APETH) إلى GEL
0.002517632
1 America Party (APETH) إلى AOA
Kz0.843749192
1 America Party (APETH) إلى BHD
.د.ب0.0003480256
1 America Party (APETH) إلى BMD
$0.0009256
1 America Party (APETH) إلى DKK
kr0.005942352
1 America Party (APETH) إلى HNL
L0.024380304
1 America Party (APETH) إلى MUR
0.042124056
1 America Party (APETH) إلى NAD
$0.015985112
1 America Party (APETH) إلى NOK
kr0.009246744
1 America Party (APETH) إلى NZD
$0.001592032
1 America Party (APETH) إلى PAB
B/.0.0009256
1 America Party (APETH) إلى PGK
K0.003896776
1 America Party (APETH) إلى QAR
ر.ق0.003369184
1 America Party (APETH) إلى RSD
дин.0.093263456
1 America Party (APETH) إلى UZS
soʻm11.151804664
1 America Party (APETH) إلى ALL
L0.076889592
1 America Party (APETH) إلى ANG
ƒ0.001656824
1 America Party (APETH) إلى AWG
ƒ0.00166608
1 America Party (APETH) إلى BBD
$0.0018512
1 America Party (APETH) إلى BAM
KM0.001545752
1 America Party (APETH) إلى BIF
Fr2.7295944
1 America Party (APETH) إلى BND
$0.001194024
1 America Party (APETH) إلى BSD
$0.0009256
1 America Party (APETH) إلى JMD
$0.148540288
1 America Party (APETH) إلى KHR
3.7322506
1 America Party (APETH) إلى KMF
Fr0.3896776
1 America Party (APETH) إلى LAK
20.121738728
1 America Party (APETH) إلى LKR
රු0.281928504
1 America Party (APETH) إلى MDL
L0.0157352
1 America Party (APETH) إلى MGA
Ar4.132137568
1 America Party (APETH) إلى MOP
P0.007414056
1 America Party (APETH) إلى MVR
0.01416168
1 America Party (APETH) إلى MWK
MK1.606943416
1 America Party (APETH) إلى MZN
MT0.05914584
1 America Party (APETH) إلى NPR
रु0.13078728
1 America Party (APETH) إلى PYG
6.5643552
1 America Party (APETH) إلى RWF
Fr1.3448968
1 America Party (APETH) إلى SBD
$0.007608432
1 America Party (APETH) إلى SCR
0.013245336
1 America Party (APETH) إلى SRD
$0.036598224
1 America Party (APETH) إلى SVC
$0.008099
1 America Party (APETH) إلى SZL
L0.015985112
1 America Party (APETH) إلى TMT
m0.0032396
1 America Party (APETH) إلى TND
د.ت0.0027175616
1 America Party (APETH) إلى TTD
$0.006284824
1 America Party (APETH) إلى UGX
Sh3.2247904
1 America Party (APETH) إلى XAF
Fr0.5220384
1 America Party (APETH) إلى XCD
$0.00249912
1 America Party (APETH) إلى XOF
Fr0.5220384
1 America Party (APETH) إلى XPF
Fr0.0944112
1 America Party (APETH) إلى BWP
P0.013171288
1 America Party (APETH) إلى BZD
$0.001860456
1 America Party (APETH) إلى CVE
$0.087626552
1 America Party (APETH) إلى DJF
Fr0.1647568
1 America Party (APETH) إلى DOP
$0.059293936
1 America Party (APETH) إلى DZD
د.ج0.12023544
1 America Party (APETH) إلى FJD
$0.0020826
1 America Party (APETH) إلى GNF
Fr8.048092
1 America Party (APETH) إلى GTQ
Q0.007090096
1 America Party (APETH) إلى GYD
$0.193839152
1 America Party (APETH) إلى ISK
kr0.1138488

America Party المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ America Party، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب America Party الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول America Party

كم يساوي America Party (APETH) اليوم؟
سعر APETH المباشر في USD هو USD 0.0009256، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر APETH إلى USD الحالي؟
سعر APETH إلى USD الحالي هو $ 0.0009256. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ America Party ؟
القيمة السوقية لعملة APETH هي $ 925.60K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن APETH؟
العرض المتداول لتوكن APETH هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ APETH؟
حقق APETH سعرًا قياسيًا قدره 0.041828596012183014 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ APETH؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.000003393228455216 APETH.
ما هو حجم تداول APETH؟
حجم تداول APETH المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 57.03K USD.
هل سترتفع APETH هذا العام؟
قد يرتفع APETH هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر APETH لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:35:08 (UTC+8)

