سعر Ant Token المباشر اليوم هو 0.00143 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANTY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANTY بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Ant Token

Ant Token السعر(ANTY)

السعر المباشر لـ 1 ANTY إلى USD:

$0.00143
-52.17%1D
USD
مخطط أسعار Ant Token (ANTY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:49:33 (UTC+8)

معلومات سعر Ant Token (ANTY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0013
24 ساعة منخفض
$ 0.00376
24 ساعة مرتفع

$ 0.0013

$ 0.00376

-2.06%

-52.17%

+43.00%

+43.00%

سعر Ant Token (ANTY) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00143. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANTY بين أدنى سعر $ 0.0013 وأعلى سعر $ 0.00376، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANTY على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANTY -2.06% على مدار الساعة الماضية، -52.17% على مدار 24 ساعة، و +43.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ant Token (ANTY)

--

$ 115.21K

$ 14.30K

--

10,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Ant Token هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 115.21K. العرض المتداول لـ ANTY يبلغ --، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.30K.

سجل سعر Ant Token (ANTY) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Ant Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0015598-52.17%
30 يوم$ +0.00043+43.00%
60 يوم$ +0.00043+43.00%
90 يوم$ +0.00043+43.00%
تغير سعر Ant Token اليوم

سجل اليوم ANTY تغيرًا $ -0.0015598 (-52.17%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Ant Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00043 (+43.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Ant Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ANTY تغييرًا في $ +0.00043 (+43.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Ant Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00043 (+43.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Ant Token (ANTY)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Ant Token.

ما هو Ant Token ( ANTY )

مشروع AntVerse هو ملتقى الذكاء الاصطناعي مع الألعاب وعالم الميتافيرس. الذكاء الاصطناعي × الألعاب × الميتافيرس - جميعها تُبنى AntVerse. أنت تُطلق الشرارة - قصة، فكرة، رؤية. ونحن نُقدم المحرك - ذكاء اصطناعي يُحوّلها إلى لعبة. والنتيجة؟ عالم صغير قابل للعب - عالمك الخاص. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد. كل عالم متصل. يتوسع. يتطور. معًا، نبني AntVerse - مستعمرة رقمية حية. الميزات الرئيسية: منشئ ألعاب بالذكاء الاصطناعي، غرف ألعاب معيارية (عش النمل)، بنية ميتافيرس قابلة للتطوير، حلقة إنشاء مباشرة، مدعومة من ANT$.

متوفر Ant Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Ant Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين ANTYلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Ant Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Ant Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Ant Token (USD)

كم ستكون قيمة Ant Token (ANTY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Ant Token (ANTY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Ant Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Ant Token!

توكنوميكس Ant Token (ANTY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Ant Token (ANTY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ANTY والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Ant Token ( ANTY )

هل تبحث عن كيفية شراء Ant Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Ant Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة ANTY إلى العملات المحلية

1 Ant Token (ANTY) إلى VND
1 Ant Token (ANTY) إلى AUD
1 Ant Token (ANTY) إلى GBP
1 Ant Token (ANTY) إلى EUR
1 Ant Token (ANTY) إلى USD
1 Ant Token (ANTY) إلى MYR
1 Ant Token (ANTY) إلى TRY
1 Ant Token (ANTY) إلى JPY
1 Ant Token (ANTY) إلى ARS
1 Ant Token (ANTY) إلى RUB
1 Ant Token (ANTY) إلى INR
1 Ant Token (ANTY) إلى IDR
1 Ant Token (ANTY) إلى PHP
1 Ant Token (ANTY) إلى EGP
1 Ant Token (ANTY) إلى BRL
1 Ant Token (ANTY) إلى CAD
1 Ant Token (ANTY) إلى BDT
1 Ant Token (ANTY) إلى NGN
1 Ant Token (ANTY) إلى COP
1 Ant Token (ANTY) إلى ZAR
1 Ant Token (ANTY) إلى UAH
1 Ant Token (ANTY) إلى TZS
1 Ant Token (ANTY) إلى VES
1 Ant Token (ANTY) إلى CLP
1 Ant Token (ANTY) إلى PKR
1 Ant Token (ANTY) إلى KZT
1 Ant Token (ANTY) إلى THB
1 Ant Token (ANTY) إلى TWD
1 Ant Token (ANTY) إلى AED
1 Ant Token (ANTY) إلى CHF
1 Ant Token (ANTY) إلى HKD
1 Ant Token (ANTY) إلى AMD
1 Ant Token (ANTY) إلى MAD
1 Ant Token (ANTY) إلى MXN
1 Ant Token (ANTY) إلى SAR
1 Ant Token (ANTY) إلى ETB
1 Ant Token (ANTY) إلى KES
1 Ant Token (ANTY) إلى JOD
1 Ant Token (ANTY) إلى PLN
1 Ant Token (ANTY) إلى RON
1 Ant Token (ANTY) إلى SEK
1 Ant Token (ANTY) إلى BGN
1 Ant Token (ANTY) إلى HUF
1 Ant Token (ANTY) إلى CZK
1 Ant Token (ANTY) إلى KWD
1 Ant Token (ANTY) إلى ILS
1 Ant Token (ANTY) إلى BOB
1 Ant Token (ANTY) إلى AZN
1 Ant Token (ANTY) إلى TJS
1 Ant Token (ANTY) إلى GEL
1 Ant Token (ANTY) إلى AOA
1 Ant Token (ANTY) إلى BHD
1 Ant Token (ANTY) إلى BMD
1 Ant Token (ANTY) إلى DKK
1 Ant Token (ANTY) إلى HNL
1 Ant Token (ANTY) إلى MUR
1 Ant Token (ANTY) إلى NAD
1 Ant Token (ANTY) إلى NOK
1 Ant Token (ANTY) إلى NZD
1 Ant Token (ANTY) إلى PAB
1 Ant Token (ANTY) إلى PGK
1 Ant Token (ANTY) إلى QAR
1 Ant Token (ANTY) إلى RSD
1 Ant Token (ANTY) إلى UZS
1 Ant Token (ANTY) إلى ALL
1 Ant Token (ANTY) إلى ANG
1 Ant Token (ANTY) إلى AWG
1 Ant Token (ANTY) إلى BBD
1 Ant Token (ANTY) إلى BAM
1 Ant Token (ANTY) إلى BIF
1 Ant Token (ANTY) إلى BND
1 Ant Token (ANTY) إلى BSD
1 Ant Token (ANTY) إلى JMD
1 Ant Token (ANTY) إلى KHR
1 Ant Token (ANTY) إلى KMF
1 Ant Token (ANTY) إلى LAK
1 Ant Token (ANTY) إلى LKR
1 Ant Token (ANTY) إلى MDL
1 Ant Token (ANTY) إلى MGA
1 Ant Token (ANTY) إلى MOP
1 Ant Token (ANTY) إلى MVR
1 Ant Token (ANTY) إلى MWK
1 Ant Token (ANTY) إلى MZN
1 Ant Token (ANTY) إلى NPR
1 Ant Token (ANTY) إلى PYG
1 Ant Token (ANTY) إلى RWF
1 Ant Token (ANTY) إلى SBD
1 Ant Token (ANTY) إلى SCR
1 Ant Token (ANTY) إلى SRD
1 Ant Token (ANTY) إلى SVC
1 Ant Token (ANTY) إلى SZL
1 Ant Token (ANTY) إلى TMT
1 Ant Token (ANTY) إلى TND
1 Ant Token (ANTY) إلى TTD
1 Ant Token (ANTY) إلى UGX
1 Ant Token (ANTY) إلى XAF
1 Ant Token (ANTY) إلى XCD
1 Ant Token (ANTY) إلى XOF
1 Ant Token (ANTY) إلى XPF
1 Ant Token (ANTY) إلى BWP
1 Ant Token (ANTY) إلى BZD
1 Ant Token (ANTY) إلى CVE
1 Ant Token (ANTY) إلى DJF
1 Ant Token (ANTY) إلى DOP
1 Ant Token (ANTY) إلى DZD
1 Ant Token (ANTY) إلى FJD
1 Ant Token (ANTY) إلى
1 Ant Token (ANTY) إلى GTQ
1 Ant Token (ANTY) إلى GYD
1 Ant Token (ANTY) إلى ISK
Ant Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Ant Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Ant Token الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Ant Token

كم يساوي Ant Token (ANTY) اليوم؟
سعر ANTY المباشر في USD هو USD 0.00143، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ANTY إلى USD الحالي؟
سعر ANTY إلى USD الحالي هو $ 0.00143. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Ant Token ؟
القيمة السوقية لعملة ANTY هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ANTY؟
العرض المتداول لتوكن ANTY هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ANTY؟
حقق ANTY سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ANTY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- ANTY.
ما هو حجم تداول ANTY؟
حجم تداول ANTY المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 115.21K USD.
هل سترتفع ANTY هذا العام؟
قد يرتفع ANTY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ANTY لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:49:33 (UTC+8)

تحديثات Ant Token (ANTY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

