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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Black Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول The Black Bull، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ANSEM

معلومات سعر ANSEM

ما هو ANSEM

الموقع الرسمي لـ ANSEM

اقتصاد توكن ANSEM

توقعات سعر ANSEM

سجل ANSEM

دليل شراء ANSEM

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التحليل الفني اليوم لـ The Black Bull (ANSEM)

التحليل الفني اليوم لـ The Black Bull (ANSEM)

توفر صفحة The Black Bull تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ANSEM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Black Bull أدناه.

تغير سعر The Black Bull (ANSEM)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.22865--+27.67%+32.82%+4,473.00%
اعرف المزيد عن سعر The Black Bull

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Black Bull

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Black Bull عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

بيع قويبيعحياديشراءشراء قوي
شراء
بيع 10
حيادي 1
شراء 15
المتوسطات المتحركة:حياديبيع 6حيادي 0شراء 8
المؤشرات الفنية:شراءبيع 4حيادي 1شراء 7
الاسم
كلاسيكي
Fibonacci
R3
0.2311
0.231
R2
0.231
0.2309
R1
0.2309
0.2309
PP
0.2308
0.2308
S1
0.2307
0.2307
S2
0.2306
0.2307
S3
0.2305
0.2306

إشارات السوق الخاصة بـ The Black Bull

صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية
-0.06M
$0.18 M
$0.24 M
عمليات الشراء المعلقة (USDT)
عمليات البيع المعلقة (USDT)
فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام
$2.45 M
عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام
$2.49 M
فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام
-0.03M
عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام
$4.21 M
عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام
$4.24 M

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تدفق رأس المال الخاص بـ The Black Bull

صافي التدفقسعر ANSEMUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن The Black Bull

تداول أسواق The Black Bull (ANSEM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Black Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1ANSEM
$0.22684
$0.22684$0.22684
-1.59%
240.96K (USDT)
/USDTANSEM
$0.22871
$0.22871$0.22871
-1.49%
1.13M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ANSEM إلى USD

المبلغ

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0.22865 USD

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