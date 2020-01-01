التحليل الفني اليوم لـ The Black Bull (ANSEM) توفر صفحة The Black Bull تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ANSEM، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل The Black Bull أدناه. التسجيل

تغير سعر The Black Bull (ANSEM) السعر الحالي 24 ساعة 7 أيام 30 يوم 90 يوم $0.22865 -- +27.67% +32.82% +4,473.00%

المؤشرات الفنية الخاصة بـ The Black Bull

يركّز التحليل الفني على حركة السعر والمؤشرات الشائعة لفهم الاتجاه والزخم. فيما يلي لقطة آلية لـ The Black Bull عبر أطر زمنية متعددة، تُلخّص التحيّز الفني الحالي وما الذي تشير إليه الرسوم البيانية لاحقًا. يُعد هذا قراءة فنية وليست توقعًا مضمونًا، لذا يُرجى إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر بشكل مناسب.

دقيقة واحدة 5 دقائق 15 دقيقة 30 دقيقة ساعة واحدة 4 ساعات 8 ساعات يوم واحد أسبوع واحد بيع قوي بيع حيادي شراء شراء قوي شراء بيع 10 حيادي 1 شراء 15 المتوسطات المتحركة : حيادي بيع 6 حيادي 0 شراء 8 المؤشرات الفنية : شراء بيع 4 حيادي 1 شراء 7 نقاط الارتكاز المتوسطات المتحركة المؤشرات الفنية الاسم كلاسيكي Fibonacci R3 0.2311 0.231 R2 0.231 0.2309 R1 0.2309 0.2309 PP 0.2308 0.2308 S1 0.2307 0.2307 S2 0.2306 0.2307 S3 0.2305 0.2306

إشارات السوق الخاصة بـ The Black Bull صافي حجم الطلبات المفتوحة الحالية -0.06M $0.18 M $0.24 M عمليات الشراء المعلقة (USDT) عمليات البيع المعلقة (USDT) فرق البيع والشراء النشط لمدة 3 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 3 أيام $2.45 M عمليات البيع النشطة لمدة 3 أيام $2.49 M فرق البيع والشراء النشط لمدة 7 أيام -0.03M عمليات الشراء النشطة لمدة 7 أيام $4.21 M عمليات البيع النشطة لمدة 7 أيام $4.24 M تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار. تدفق رأس المال الخاص بـ The Black Bull صافي التدفق سعر ANSEMUSDT السجل صافي التدفق السعر تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

تداول أسواق The Black Bull (ANSEM) على MEXC استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر The Black Bull المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر. الأزواج السعر تغيير 24 ساعة حجم 24 ساعة / USD1 ANSEM $0.22684 $0.22684 $0.22684 -1.59% 240.96K (USDT) تداول / USDT ANSEM $0.22871 $0.22871 $0.22871 -1.49% 1.13M (USDT) تداول