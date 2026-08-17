شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hey Anon، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Hey Anon، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن ANON

معلومات سعر ANON

ما هو ANON

الوثيقة البيضاء لـ ANON

الموقع الرسمي لـ ANON

اقتصاد توكن ANON

توقعات سعر ANON

سجل ANON

دليل شراء ANON

محول عملة ANON إلى الفيات

عقود ANON الفورية

ANON عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

التحليل الفني اليوم لـ Hey Anon (ANON)

التحليل الفني اليوم لـ Hey Anon (ANON)

توفر صفحة Hey Anon تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ ANON، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Hey Anon أدناه.

تغير سعر Hey Anon (ANON)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.2575---11.88%-15.99%-55.96%
اعرف المزيد عن سعر Hey Anon

تدفق رأس المال الخاص بـ Hey Anon

صافي التدفقسعر ANONUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.26
2026-08-16$0.00 M0.25
2026-08-15$0.00 M0.24
2026-08-14$0.00 M0.24
2026-08-13$0.00 M0.27

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

اكتشف المزيد عن Hey Anon

تداول أسواق Hey Anon (ANON) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Hey Anon المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTANON
$0.2575
$0.2575$0.2575
+4.42%
245.33K (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة ANON إلى USD

المبلغ

ANON
ANON
USD
USD

1 ANON = 0.2575 USD

مزيد من التحليل الفني لعملات الكريبتو

ابحث عن المزيد من تحليلات أسعار العملات المشفرة الرائجة.