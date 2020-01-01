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توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Amazon.com xStock، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!توفر التحليلات المتقدمة من MEXC AI تحديثات يومية حول Amazon.com xStock، بما في ذلك التحليل الفني وفرص الاستثمار. احصل على أحدث الرؤى اليومية الآن!

المزيد عن AMZNX

معلومات سعر AMZNX

ما هو AMZNX

الموقع الرسمي لـ AMZNX

اقتصاد توكن AMZNX

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التحليل الفني اليوم لـ Amazon.com xStock (AMZNX)

التحليل الفني اليوم لـ Amazon.com xStock (AMZNX)

توفر صفحة Amazon.com xStock تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AMZNX، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Amazon.com xStock أدناه.

تغير سعر Amazon.com xStock (AMZNX)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
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تدفق رأس المال الخاص بـ Amazon.com xStock

صافي التدفقسعر AMZNXUSDT
السجلصافي التدفقالسعر

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

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