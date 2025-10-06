سعر Amped Finance المباشر اليوم هو 0.00587 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AMPED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AMPED بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Amped Finance المباشر اليوم هو 0.00587 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي AMPED إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر AMPED بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Amped Finance

Amped Finance السعر(AMPED)

السعر المباشر لـ 1 AMPED إلى USD:

مخطط أسعار Amped Finance (AMPED) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:23 (UTC+8)

معلومات سعر Amped Finance (AMPED) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
سعر Amped Finance (AMPED) في الوقت الحقيقي هو $ 0.00587. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AMPED بين أدنى سعر $ 0.00583 وأعلى سعر $ 0.00593، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAMPED على الإطلاق هو --، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو --.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AMPED +0.68% على مدار الساعة الماضية، -0.16% على مدار 24 ساعة، و -4.87% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Amped Finance (AMPED)

SONIC

القيمة السوقية الحالية لـ Amped Finance هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.52K. العرض المتداول لـ AMPED يبلغ --، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 587.00K.

سجل سعر Amped Finance (AMPED) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Amped Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00001-0.16%
30 يوم$ -0.00037-5.93%
60 يوم$ -0.00158-21.21%
90 يوم$ -0.01741-74.79%
تغير سعر Amped Finance اليوم

سجل اليوم AMPED تغيرًا $ -0.00001 (-0.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Amped Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00037 (-5.93%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Amped Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AMPED تغييرًا في $ -0.00158 (-21.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Amped Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01741 (-74.79%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Amped Finance (AMPED)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Amped Finance.

ما هو Amped Finance ( AMPED )

بروتوكول Amped Finance هو بروتوكول DeFAI متعدد السلاسل يقدم حاليًا تداول المقايضات الدائمة وتوفير السيولة عبر أصول وشبكات العملات المشفرة المتنوعة.

متوفر Amped Finance على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Amped Finance الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AMPEDلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Amped Finance على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Amped Finance سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Amped Finance (USD)

كم ستكون قيمة Amped Finance (AMPED) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Amped Finance (AMPED) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Amped Finance.

تحقق الآن من توقعات سعر Amped Finance!

توكنوميكس Amped Finance (AMPED)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Amped Finance (AMPED) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس AMPED والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Amped Finance ( AMPED )

هل تبحث عن كيفية شراء Amped Finance؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Amped Finance على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AMPED إلى العملات المحلية

Amped Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Amped Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Amped Finance الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Amped Finance

كم يساوي Amped Finance (AMPED) اليوم؟
سعر AMPED المباشر في USD هو USD 0.00587، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر AMPED إلى USD الحالي؟
سعر AMPED إلى USD الحالي هو $ 0.00587. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Amped Finance ؟
القيمة السوقية لعملة AMPED هي -- USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن AMPED؟
العرض المتداول لتوكن AMPED هو -- USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ AMPED؟
حقق AMPED سعرًا قياسيًا قدره -- USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ AMPED؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ -- AMPED.
ما هو حجم تداول AMPED؟
حجم تداول AMPED المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 6.52K USD.
هل سترتفع AMPED هذا العام؟
قد يرتفع AMPED هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر AMPED لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:34:23 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

