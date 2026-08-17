التحليل الفني اليوم لـ Amnis Finance (AMI)
توفر صفحة Amnis Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AMI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Amnis Finance أدناه.
تغير سعر Amnis Finance (AMI)
|السعر الحالي
|24 ساعة
|7 أيام
|30 يوم
|90 يوم
|$0.001141
|--
|+8.04%
|-40.11%
|-71.83%
تدفق رأس المال الخاص بـ Amnis Finance
صافي التدفقسعر AMIUSDT
|السجل
|صافي التدفق
|السعر
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-15
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-14
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-13
|$0.00 M
|0.00
تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.
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الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
$0.001148
$0.001148$0.001148
+0.96%
48.33M (USDT)
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