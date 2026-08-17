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المزيد عن AMI

معلومات سعر AMI

ما هو AMI

الوثيقة البيضاء لـ AMI

الموقع الرسمي لـ AMI

اقتصاد توكن AMI

توقعات سعر AMI

سجل AMI

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عقود AMI الفورية

AMI عقود USDT-M الآجلة

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التحليل الفني اليوم لـ Amnis Finance (AMI)

التحليل الفني اليوم لـ Amnis Finance (AMI)

توفر صفحة Amnis Finance تحليل رؤى تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حول الأداء اليومي لـ AMI، واتجاهات الأسعار، والمؤشرات الفنية الرئيسية. يُسلِّط الضوء على تحركات السوق المحتملة، وفرص التداول، والأنماط الفنية البارزة. تعرّف على المزيد حول تحليل Amnis Finance أدناه.

تغير سعر Amnis Finance (AMI)

السعر الحالي24 ساعة7 أيام30 يوم90 يوم
$0.001141--+8.04%-40.11%-71.83%
اعرف المزيد عن سعر Amnis Finance

تدفق رأس المال الخاص بـ Amnis Finance

صافي التدفقسعر AMIUSDT
السجلصافي التدفقالسعر
2026-08-17$0.00 M0.00
2026-08-16$0.00 M0.00
2026-08-15$0.00 M0.00
2026-08-14$0.00 M0.00
2026-08-13$0.00 M0.00

تم جمع البيانات أعلاه من معلومات السوق العامة وهي للرجوع إليها فقط. لا تقدم MEXC خدمات استشارات مالية. يُرجى استشارة مختص قبل الاستثمار.

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تداول أسواق Amnis Finance (AMI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Amnis Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAMI
$0.001148
$0.001148$0.001148
+0.96%
48.33M (USDT)

إخلاء المسؤولية

المعلومات الواردة في هذه المادة لا تُشكل نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو أي نصيحة مهنية أخرى، ولا تُعدّ توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدّم "تعلم MEXC" هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا تُقدّم أي نصائح استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُرتبطة بالتداول وتوخّي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات المستخدمين الاستثمارية.

حاسبة AMI إلى USD

المبلغ

AMI
AMI
USD
USD

1 AMI = 0.001141 USD

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